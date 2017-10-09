Болельщик с ДЦП получит работу в сборной России

даже если это показуха все равно успехов и здоровья парню!!!
Футбольный болельщик, страдающий детским церебральным параличом, получит работу в сборной России. Предложение стать персональным журналистом национальной команды поступило Дмитрию Коргачину от РФС. В его обязанности будут входить написание статей и формирование различных идей.
Отмечается, что Корчагина связывают дружеские отношения с защитником «Рубина» Русланом Камболовым.
По словам матери Дмитрия, тело его не слушается, однако голова при этом работает.
Дмитрий Корчагин (болеет ДЦП) будет персональным журналистов сборной России pic.twitter.com/VtbJoKQmsD— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 9 октября 2017 г.