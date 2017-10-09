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    Болельщик с ДЦП получит работу в сборной России

    Футбольный болельщик, страдающий детским церебральным параличом, получит работу в сборной России. Предложение стать персональным журналистом национальной команды поступило Дмитрию Коргачину от РФС. В его обязанности будут входить написание статей и формирование различных идей.

    Отмечается, что Корчагина связывают дружеские отношения с защитником «Рубина» Русланом Камболовым.

    По словам матери Дмитрия, тело его не слушается, однако голова при этом работает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 17:38
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 9 октября 2017, 21:00

      даже если это показуха все равно успехов и здоровья парню!!!

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola 9 октября 2017, 20:53

      Кстати, журналисты могли бы и не "тыкать" молодому человеку. Как-то слух режет. Как в той рекламе с Фоменко, когда к нему мужчина обратился на "вы", а он "тыкал" в ответ с недовольным лицом.
      А еще журналистка спросила: "кто из игроков тебе симпатизирует?". А надо бы сказать "кому ты симпатизируешь" или "кто тебе симпатичен".

      Грамотность и профессионализм с каждым годом хуже.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 октября 2017, 20:42

      Парню удачи ! Даже если это очередной политический пиар со стороны неких чиновников .....

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2017, 20:20

      а потом что с ним будет,после ЧМ18?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 октября 2017, 19:39

      очень правильное решение побольше бы таких случаев по всей стране они ведь тоже наши люди

      1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 9 октября 2017, 19:27

      Молодец парень! Сразу видно, что мысли ясные, речь поставлена и любит то, чем предстоит заниматься.

      3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 19:25

      Благородный шаг !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      Sola 9 октября 2017, 18:59

      С параличОм! Беглая буква О!
      Елки-палки, в каждой второй новости грубые ошибки. Вы же СМИ. Стыдно должно быть.

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 октября 2017, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В команде приняли как своего... ))))))))

      -5
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      Рейтинг: +48

      karaivanov_v 9 октября 2017, 18:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А там не все ДЦП- шники?

      -4
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