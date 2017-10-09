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Болельщик с ДЦП получит работу в сборной России

9 октября 2017, 17:38
18

Футбольный болельщик, страдающий детским церебральным параличом, получит работу в сборной России. Предложение стать персональным журналистом национальной команды поступило Дмитрию Коргачину от РФС. В его обязанности будут входить написание статей и формирование различных идей.

Отмечается, что Корчагина связывают дружеские отношения с защитником «Рубина» Русланом Камболовым.

По словам матери Дмитрия, тело его не слушается, однако голова при этом работает.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (18)
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MisterKonstantin
1507559963
Нападающим
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BRO_football
1507561201
Даже у него есть работа. А ты продолжай сидеть на шее родителей, неудачник!
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karaivanov_v
1507564167
А там не все ДЦП- шники?
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ufos73
1507564573
В команде приняли как своего... ))))))))
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Sola
1507564765
С параличОм! Беглая буква О! Елки-палки, в каждой второй новости грубые ошибки. Вы же СМИ. Стыдно должно быть.
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DOCTOR PENALTY
1507566324
Благородный шаг !
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Cromathaar
1507566437
Молодец парень! Сразу видно, что мысли ясные, речь поставлена и любит то, чем предстоит заниматься.
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dok66
1507570956
Парню удачи ! Даже если это очередной политический пиар со стороны неких чиновников .....
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Sola
1507571581
Кстати, журналисты могли бы и не "тыкать" молодому человеку. Как-то слух режет. Как в той рекламе с Фоменко, когда к нему мужчина обратился на "вы", а он "тыкал" в ответ с недовольным лицом. А еще журналистка спросила: "кто из игроков тебе симпатизирует?". А надо бы сказать "кому ты симпатизируешь" или "кто тебе симпатичен". Грамотность и профессионализм с каждым годом хуже.
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MU-fanatic
1507572015
даже если это показуха все равно успехов и здоровья парню!!!
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