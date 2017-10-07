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    Черчесов доволен, что Кокорин и Смолов помогали обороне в матче с Южной Кореей

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проанализировал взаимодействие нападающих команды в товарищеском матче против Южной Кореи (4:2). Специалисту понравилось, как Федор Смолов и Александр Кокорин помогали сзади.

    «Во-первых, с победой. Во-вторых, мы знаем сильные стороны Смолова. Игра была рваная. Особенно в первом тайме. Поэтому Смолов помогал обороне. Кокорин и Смолов старались. Они выполняли обязательную программу, помогали в обороне.

    Они старались играть друг на друга, пару раз даже переиграли, когда нужно было отдавать на другого партнера. Впервые они играли в одинаковом новом статусе. Надо спокойно игру посмотреть, потому что мог упустить какие-то вещи», – сказал тренер, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2017 20:29
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +292

      логист 7 октября 2017, 20:50

      ну не дурак и ли мне кажется?

      -1
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