Черчесов доволен, что Кокорин и Смолов помогали обороне в матче с Южной Кореей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проанализировал взаимодействие нападающих команды в товарищеском матче против Южной Кореи (4:2). Специалисту понравилось, как Федор Смолов и Александр Кокорин помогали сзади.

«Во-первых, с победой. Во-вторых, мы знаем сильные стороны Смолова. Игра была рваная. Особенно в первом тайме. Поэтому Смолов помогал обороне. Кокорин и Смолов старались. Они выполняли обязательную программу, помогали в обороне.

Они старались играть друг на друга, пару раз даже переиграли, когда нужно было отдавать на другого партнера. Впервые они играли в одинаковом новом статусе. Надо спокойно игру посмотреть, потому что мог упустить какие-то вещи», – сказал тренер, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

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