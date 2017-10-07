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  • Черчесов доволен, что Кокорин и Смолов помогали обороне в матче с Южной Кореей

Черчесов доволен, что Кокорин и Смолов помогали обороне в матче с Южной Кореей

7 октября 2017, 20:29
1

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проанализировал взаимодействие нападающих команды в товарищеском матче против Южной Кореи (4:2). Специалисту понравилось, как Федор Смолов и Александр Кокорин помогали сзади.

«Во-первых, с победой. Во-вторых, мы знаем сильные стороны Смолова. Игра была рваная. Особенно в первом тайме. Поэтому Смолов помогал обороне. Кокорин и Смолов старались. Они выполняли обязательную программу, помогали в обороне.

Они старались играть друг на друга, пару раз даже переиграли, когда нужно было отдавать на другого партнера. Впервые они играли в одинаковом новом статусе. Надо спокойно игру посмотреть, потому что мог упустить какие-то вещи», – сказал тренер, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Россия уничтожила Южную Корею. Теперь у нас все хорошо?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Южная Корея Смолов Федор Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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лоист
1507398631
ну не дурак и ли мне кажется?
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