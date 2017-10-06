Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» установит систему видеоповторов на «РЖД Арене»

«Локомотив» установит систему видеоповторов на «РЖД Арене»

6 октября 2017, 15:40
12

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что на домашнем стадионе команды будет установлена система видеоповторов. Такое решение было принято сегодня на заседании совета директоров московского клуба.

«Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на «РЖД Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», – сказал Геркус.

Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что стоимость установки системы видеоассистентов рефери составляет 200 тысяч евро.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
chempion_cska
1507294182
Оперативное решение, отлично же!
Ответить
maygli
1507294559
Ну, что ж, молодцы. Пока некоторые языками чешут, люди делом занимаются. Только вот вопрос, как федерация на это посмотрит, ведь они ещё решения не приняли, хотя вроде как главные. ))
Ответить
Gullit 76
1507295102
Первый пошёл!Давно пора!
Ответить
Popularov
1507295134
В Локомотиве приняли очень верное решение! Только так можно ПОБОРОТЬ судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе и отбить ОХОТУ у наших арбитров свистеть согласно ЦЕНЫ вопроса! Спартак полностью ПРОВАЛИЛ старт чемпионата и только благодаря судейским скандалам держится на плаву! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!! Вот вам статистика игр с участием Спартака. Где арбитры судят честно, Спартак не выигрывает, а где арбитры скандалят в пользу Спартака, то ничья и Спартак НЕ ВЫИГРЫВАЕТ! 1. - 1-й тур РФПЛ, «Динамо» – «Спартак» – 2:2 (+1 -2 очка) Скандальная работа арбитра Карасёва и Спартак не выиграл! 2. - 4-й тур РФПЛ, «Зенит» – «Спартак» – 5:1 (-3 очка) Арбитр не свистел в пользу Спартака и Спартак крупно ПРОИГРАЛ! 3. - 6-й тур РФПЛ, ЦСКА – «Спартак» – 2:1 (-3 очка) Судейство было нормальным - арбитр не скандалил и Спартак проиграл. 4. - 7-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Локомотив» – 3:4 (-3 очка) Нормальная работа арбитра без скандалов и Спартак проиграл. 5. - 9-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Рубин» - 1:0 (+3 очка) Скандальная работа арбитра Лапочкина и Спартак выиграл за счёт скандала! Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" высказал мнение, что арбитр Сергей Лапочкин ошибся, показав полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову желтую карточку за фол против нападающего "Рубина" Максима Канунникова. Такое нарушение по всем критериям, однозначно, должно караться КРАСНОЙ карточкой. Эпизод произошел на 20-й минуте встречи 9-го тура премьер-лиги, в котором спартаковцы, за счёт судейского скандала, победили Рубин со счётом 1:0. Вот так, за счёт таких ПОДАРОЧКОВ арбитра, Спартак и выиграл. Лапочкин ГРУБО ошибся в этом эпизоде! Такое нарушение игроком Спартака, по всем судейским критериям, однозначно, должно караться КРАСНОЙ карточкой. Если бы Спартак играл в меньшенстве, то Спартак не выиграл бы! А вспомните, как БЕЗОБРАЗНО судил Безбородов на Суперкубке России, когда он тоже не удалил игрока Спартака за ГРУБОСТЬ! Когда Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ победу в Суперкубке у Локомотива! 6. - 1-й тур ЛЧ, «Марибор» – «Спартак» – 1:1 (+1 -2 очка) Честная работа арбитра встречи и Спартак не выиграл. 7. - 10-й тур РФПЛ, «Тосно» – «Спартак» – 2:2 (+1 -2 очка) Скандальная работа арбитра Сельдякова в этом матче и Спартак не выиграл. В одной только игре 10 тура Тосно - Спартак целый букет судейских скандалов Сельдякова!!! ШЕСТЬ грубейших ошибок боковых и Сельдякова! За свою СКАНДАЛЬНУЮ работу Сельдяков получил двойку за судейство. 8. - 11-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Анжи» – 2:2 (+1 -2 очка) Безобразная работа арбитра Мешкова и скандальное судейство в пользу Спартака, но Спартак не выиграл! Арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, которого НЕ БЫЛО! Очередной скандал арбитров в нашем чемпионате и в Кубке России. - "Спартак" в этом, как и в прошлом сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. Вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда ДАЖЕ наши арбитры, по понятиям Федуна и согласно ЦЕНЫ вопроса, не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт судейских СКАНДАЛОВ!!! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, игра с Марибором в Славении, игра с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Анжи это показала. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!! Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака! При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает! Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака. Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы.
Ответить
Тони Монтана Б
1507296215
Ждем следом ЦСКА, Спартак и Зенит.
Ответить
insider_retro
1507299242
Правильно, нечего канитель разводить! Или ДА или НЕТ! Никаких промежуточных решений!!..
Ответить
prezent2017
1507307653
Локо по-честному играет. Не как некоторые..., Будогосские...
Ответить
Diesel133
1507311966
правильно, поскорее бы уже лига официально дала добро, хоть на своем стадионе перестанем очки терять из-за свистунов!
Ответить
Главные новости
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
3
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
3
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Все новости
Все новости
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
17
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
78
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+