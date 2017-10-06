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    «Локомотив» установит систему видеоповторов на «РЖД Арене»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что на домашнем стадионе команды будет установлена система видеоповторов. Такое решение было принято сегодня на заседании совета директоров московского клуба.

    «Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на «РЖД Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», – сказал Геркус.

    Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что стоимость установки системы видеоассистентов рефери составляет 200 тысяч евро.

    Источник: ТАСС

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    06.10.2017 15:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 октября 2017, 20:46

      правильно, поскорее бы уже лига официально дала добро, хоть на своем стадионе перестанем очки терять из-за свистунов!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2017, 19:34

      Локо по-честному играет. Не как некоторые..., Будогосские...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 17:14

      Правильно, нечего канитель разводить! Или ДА или НЕТ! Никаких промежуточных решений!!..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 6 октября 2017, 16:23

      Ждем следом ЦСКА, Спартак и Зенит.

      5
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      Рейтинг: -13

      Popularov 6 октября 2017, 16:05

      В Локомотиве приняли очень верное решение!
      Только так можно ПОБОРОТЬ судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе и отбить ОХОТУ у наших арбитров свистеть согласно ЦЕНЫ вопроса!
      Спартак полностью ПРОВАЛИЛ старт чемпионата и только благодаря судейским скандалам держится на плаву!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
      Вот вам статистика игр с участием Спартака.
      Где арбитры судят честно, Спартак не выигрывает, а где арбитры скандалят в пользу Спартака, то ничья и Спартак НЕ ВЫИГРЫВАЕТ! 1. - 1-й тур РФПЛ, «Динамо» – «Спартак» – 2:2 (+1 -2 очка) Скандальная работа арбитра Карасёва и Спартак не выиграл!
      2. - 4-й тур РФПЛ, «Зенит» – «Спартак» – 5:1 (-3 очка) Арбитр не свистел в пользу Спартака и Спартак крупно ПРОИГРАЛ!
      3. - 6-й тур РФПЛ, ЦСКА – «Спартак» – 2:1 (-3 очка) Судейство было нормальным - арбитр не скандалил и Спартак проиграл.
      4. - 7-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Локомотив» – 3:4 (-3 очка) Нормальная работа арбитра без скандалов и Спартак проиграл.
      5. - 9-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Рубин» - 1:0 (+3 очка) Скандальная работа арбитра Лапочкина и Спартак выиграл за счёт скандала!
      Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" высказал мнение, что арбитр Сергей Лапочкин ошибся, показав полузащитнику "Спартака" Ивелину Попову желтую карточку за фол против нападающего "Рубина" Максима Канунникова.
      Такое нарушение по всем критериям, однозначно, должно караться КРАСНОЙ карточкой.
      Эпизод произошел на 20-й минуте встречи 9-го тура премьер-лиги, в котором спартаковцы, за счёт судейского скандала, победили Рубин со счётом 1:0.
      Вот так, за счёт таких ПОДАРОЧКОВ арбитра, Спартак и выиграл.
      Лапочкин ГРУБО ошибся в этом эпизоде!
      Такое нарушение игроком Спартака, по всем судейским критериям, однозначно, должно караться КРАСНОЙ карточкой.
      Если бы Спартак играл в меньшенстве, то Спартак не выиграл бы!
      А вспомните, как БЕЗОБРАЗНО судил Безбородов на Суперкубке России, когда он тоже не удалил игрока Спартака за ГРУБОСТЬ!
      Когда Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ победу в Суперкубке у Локомотива!
      6. - 1-й тур ЛЧ, «Марибор» – «Спартак» – 1:1 (+1 -2 очка)
      Честная работа арбитра встречи и Спартак не выиграл.
      7. - 10-й тур РФПЛ, «Тосно» – «Спартак» – 2:2 (+1 -2 очка)
      Скандальная работа арбитра Сельдякова в этом матче и Спартак не выиграл.
      В одной только игре 10 тура Тосно - Спартак целый букет судейских скандалов Сельдякова!!!
      ШЕСТЬ грубейших ошибок боковых и Сельдякова!
      За свою СКАНДАЛЬНУЮ работу Сельдяков получил двойку за судейство.
      8. - 11-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Анжи» – 2:2 (+1 -2 очка)
      Безобразная работа арбитра Мешкова и скандальное судейство в пользу Спартака, но Спартак не выиграл!
      Арбитр Мешков придумал пенальти в ворота Анжи, которого НЕ БЫЛО!
      Очередной скандал арбитров в нашем чемпионате и в Кубке России.
      - "Спартак" в этом, как и в прошлом сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      Вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда ДАЖЕ наши арбитры, по понятиям Федуна и согласно ЦЕНЫ вопроса, не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт судейских СКАНДАЛОВ!!!
      Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, игра с Марибором в Славении, игра с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Анжи это показала.
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские СКАНДАЛЬНЫЕ победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО!
      Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!!
      Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака!
      При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает!
      Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака.
      Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы.

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Popularov 6 октября 2017, 17:19

      ты не считал в прошлом чемпе сколько не свистели и не дали пендалей в пользу СПАРТАКА !!! тебе что СПАРТАК поперёк горла стоит что-ли !? судьи лажают , это правда , но не нужно гнать на ЧЕМПИОНОВ ! СПАРТАК заслуженно стал чемпионом ! хотя судейки и пытались помешать!

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      Рейтинг: +2894

      Lokofint > Popularov 6 октября 2017, 17:50

      Где-то я уже это читал...

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      Рейтинг: +1126

      Smekaev > Popularov 6 октября 2017, 18:15

      Тогда бюджетные клубы скажут, что у них нет денег, и станут беспределить с судейством на своих домашних матчах - у нас на области у детей так делают - говорят, что нет денег нанять судей, и судят сами свои домашние матчи. И вот ОЧЕНЬ тяжело бывает в таких матчах победить:(

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      Рейтинг: +240

      _LM_ > Popularov 6 октября 2017, 20:32

      Если судье дадут задание тащить конкретную команду в конкретном матче, то видиоповторы не помогут. А будогосский скажет что судья имел право не применять повтор и отработал хорошо.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 16:05

      Первый пошёл!Давно пора!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 6 октября 2017, 15:55

      Ну, что ж, молодцы.
      Пока некоторые языками чешут, люди делом занимаются.
      Только вот вопрос, как федерация на это посмотрит, ведь они ещё решения не приняли, хотя вроде как главные. ))

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 6 октября 2017, 15:49

      Оперативное решение, отлично же!

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