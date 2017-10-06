«Локомотив» установит систему видеоповторов на «РЖД Арене»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что на домашнем стадионе команды будет установлена система видеоповторов. Такое решение было принято сегодня на заседании совета директоров московского клуба.

«Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на «РЖД Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», – сказал Геркус.

Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что стоимость установки системы видеоассистентов рефери составляет 200 тысяч евро.