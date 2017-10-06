«Локомотив» установит систему видеоповторов на «РЖД Арене»

правильно, поскорее бы уже лига официально дала добро, хоть на своем стадионе перестанем очки терять из-за свистунов!
Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что на домашнем стадионе команды будет установлена система видеоповторов. Такое решение было принято сегодня на заседании совета директоров московского клуба.
«Затронули также и вопрос установки системы видеоповторов на «РЖД Арене». Решение по установке было принято клубом и членами совета директоров единогласно», – сказал Геркус.
Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что стоимость установки системы видеоассистентов рефери составляет 200 тысяч евро.