Глушаков и Зе Луиш будут готовы сыграть с «Ахматом»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился информацией о многочисленных травмированных футболистах столичного клуба. По словам врача, кто-то уже готовится к предстоящим матчам, а кому-то еще предстоит пройти длительный срок реабилитации.

Относительно травмы полузащитника Дениса Глушакова есть уверенность, что он сможет сыграть уже в ближайшем туре – 13 октября с «Ахматом».

– Как проходит восстановление Тигиева и Тимофеева?

– Тимофеев получил травму в августе, в конце того месяца перенес операцию. Все идет нормально, но срок возвращения в общую группу – январь-февраль следующего года. С Тигиевым ситуация неплохая – сейчас он проходит реабилитацию в клинике. Возвращается в Москву 15 октября, восстановление протекает без осложнений.

– Перейдем к менее тяжелым случаям. У Зе Луиша травмирована мышца живота, и восстановление длится около месяца. Как быстро форвард сможет поправиться?

– Сейчас у него значительное улучшение. Помимо лечения Зе проводит интенсивные занятия в тренажерном зале под контролем физиотерапевтов-реабилитологов. Его восстановление отбросила назад неприятная история с ребенком. Проблемы серьезные, не дай бог кому такие. К счастью, сейчас они решились. Зе был очень озабочен, поэтому процесс реабилитации приостановился.

– Каков же прогноз – когда форвард вернется в строй?

– Здесь можно говорить о целом ряде футболистов – Зе Луише, Глушакове, Промесе, Джано. После паузы на матчи сборных все они должны быть готовы к работе в общей группе.

– У Глушакова повреждение задней поверхности бедра. Насколько известно, восстановление в таких случаях занимает две недели. Денис пропустит больше – с ним перестраховались?

– Нет. Есть разные травмы бедра. По данным МРТ, у Дениса повреждение второй степени полуперепончатой мышцы. Это довольно длительный срок – три-четыре недели как минимум. У нас, кстати, есть утвержденные нормативы, и этот случай в них вписывается. Травму Глушаков получил 13 сентября, и есть твердая надежда, что он будет готов к ближайшему туру.

– Джано уехал в сборную Грузии. Но у него ведь травма.

– Да, но это не значит, что там наш футболист станет участвовать во всех тренировках и выйдет на поле в официальных встречах. Играть он, скорее всего, не будет. Мы на связи с докторами. Отдельно выскажусь о том, отпускать или нет травмированных в национальные команды. Если вопрос ставить в юридической плоскости, то мы однозначно не можем удерживать футболиста в клубе, даже если у него повреждение. В то же время информируем о нем врача сборной, и уже на месте принимается решение – вернуть игрока или продолжать лечение на базе сборной. У нас очень хороший контакт с врачом грузинской команды, у Джано хорошая динамика выздоровления, характер его травмы – частичное повреждение связок левого голеностопного сустава – тот самый сустав, который был прооперирован, и мы проявляем осторожность.