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    Глушаков и Зе Луиш будут готовы сыграть с «Ахматом»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов поделился информацией о многочисленных травмированных футболистах столичного клуба. По словам врача, кто-то уже готовится к предстоящим матчам, а кому-то еще предстоит пройти длительный срок реабилитации.

    Относительно травмы полузащитника Дениса Глушакова есть уверенность, что он сможет сыграть уже в ближайшем туре – 13 октября с «Ахматом».

    – Как проходит восстановление Тигиева и Тимофеева?

    – Тимофеев получил травму в августе, в конце того месяца перенес операцию. Все идет нормально, но срок возвращения в общую группу – январь-февраль следующего года. С Тигиевым ситуация неплохая – сейчас он проходит реабилитацию в клинике. Возвращается в Москву 15 октября, восстановление протекает без осложнений.

    – Перейдем к менее тяжелым случаям. У Зе Луиша травмирована мышца живота, и восстановление длится около месяца. Как быстро форвард сможет поправиться?

    – Сейчас у него значительное улучшение. Помимо лечения Зе проводит интенсивные занятия в тренажерном зале под контролем физиотерапевтов-реабилитологов. Его восстановление отбросила назад неприятная история с ребенком. Проблемы серьезные, не дай бог кому такие. К счастью, сейчас они решились. Зе был очень озабочен, поэтому процесс реабилитации приостановился.

    – Каков же прогноз – когда форвард вернется в строй?

    – Здесь можно говорить о целом ряде футболистов – Зе Луише, Глушакове, Промесе, Джано. После паузы на матчи сборных все они должны быть готовы к работе в общей группе.

    – У Глушакова повреждение задней поверхности бедра. Насколько известно, восстановление в таких случаях занимает две недели. Денис пропустит больше – с ним перестраховались?

    – Нет. Есть разные травмы бедра. По данным МРТ, у Дениса повреждение второй степени полуперепончатой мышцы. Это довольно длительный срок – три-четыре недели как минимум. У нас, кстати, есть утвержденные нормативы, и этот случай в них вписывается. Травму Глушаков получил 13 сентября, и есть твердая надежда, что он будет готов к ближайшему туру.

    – Джано уехал в сборную Грузии. Но у него ведь травма.

    – Да, но это не значит, что там наш футболист станет участвовать во всех тренировках и выйдет на поле в официальных встречах. Играть он, скорее всего, не будет. Мы на связи с докторами. Отдельно выскажусь о том, отпускать или нет травмированных в национальные команды. Если вопрос ставить в юридической плоскости, то мы однозначно не можем удерживать футболиста в клубе, даже если у него повреждение. В то же время информируем о нем врача сборной, и уже на месте принимается решение – вернуть игрока или продолжать лечение на базе сборной. У нас очень хороший контакт с врачом грузинской команды, у Джано хорошая динамика выздоровления, характер его травмы – частичное повреждение связок левого голеностопного сустава – тот самый сустав, который был прооперирован, и мы проявляем осторожность.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 08:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 7 октября 2017, 13:32

      Интересно, они здоровыми все соберутся, когда-нибудь,
      Будет жуть.
      Не утверждаю,
      Надеюсь и предполагаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2017, 17:05

      Может и будут, но это им не поможет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 октября 2017, 14:46

      скорее бы уж, ждем парней

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 октября 2017, 13:20

      новость очень для нас радует и обнадёживает

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3227

      Опорник84 6 октября 2017, 11:49

      Всем скорейшего возвращения на поле!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 6 октября 2017, 11:42

      Здоровья ребятам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 11:20

      Отлично. Всем здоровья и скорейшего возвращения!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 10:26

      На самом деле серьёзная деятельность медицинского департамента!!... Без работы, к сожалению, не сидят... С Зе что-то мутно и растянуто...
      В общем, от работы эскулапов во многом зависит готовность игроков и команды в целом к тренировочному и соревновательному процессам!!
      Удачи им, игрокам на поправку!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 6 октября 2017, 10:04

      Хорошая весть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 6 октября 2017, 09:32

      Молодцы, Айболиты, шевелятся.

      6
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