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    Абрамов: «Добротные корейские игроки сейчас уже стоят денег»

    Агент ФИФА Владимир Абрамов рассказал о своей работе с корейским рынком футболистов. По его словам, еще несколько лет назад можно было заполучить хорошего игрока практически даром, а сейчас они стоят довольно дорого. Он привел пример футболиста «Тоттенхэма» Сон Хонг-Мина, которым интересовался «Анжи», но махачкалинцев отпугнула сумма трансфера в 10 миллионов евро.

    – В последнее время не удается посетить Корею. И не потому, что рынок корейских футболистов ослабел. Раньше на протяжении десяти лет мы постоянно летали туда с Константином Сарсанией, чтобы просмотреть молодых игроков. Причем не столько представителей высшего дивизиона – особенно нас привлекал рынок студенческой лиги.

    – Почему эти полеты прекратились?

    – По личным мотивам. Умерли мои коллеги, агенты, умерла жена… Мы стареем. Твое время проходит. Я ведь начинал работать с корейским рынком, когда мне еще было 34 года. Работал не только с Непомнящим и Бышовцем, но и с другими великими людьми. Помню, мы еще 50-летний юбилей Анатолия Федоровича отмечали, а сейчас Бышовцу уже 70, и он по-прежнему готов работать!

    – Кто из последних известных корейских футболистов мог перейти в российский клуб, но у нас в итоге не оказался?

    – Интерес был к Сон Хонг-Мину, который сейчас здорово играет за «Тоттенхэм». Меня просили переговорить с его агентом. Но все упиралось в сумму трансфера – около 10 миллионов.

    – Кто им интересовался?

    – «Анжи».

    – «Анжи» отказался вести переговоры?

    – Да. А последние два года никто из российских клубов не интересовался корейским рынком.

    – Почему?

    – Ребята, последние два года российский футбол интересуется только тем, чтобы успешно унести свои ноги. Денег-то нет. Только «Зенит» проявил активность.

    – Денег нет, но вы держитесь?

    – Да… А добротные корейские игроки сейчас уже стоят денег.

    – Сколько примерно?

    – Около трех миллионов. А еще четыре года назад можно было приобрести скоростного, выносливого корейского игрока бесплатно. А теперь, извините!

    Хотя я не устану повторять, что так тепло к нашим футболистам и тренерам нигде не относились, как в Корее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.10.2017 07:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 октября 2017, 09:53

      у нас своих корейцев таких половина РФПЛ

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 6 октября 2017, 09:04

      Унас тоже играли в Зените Кубани если не ошибаюсь Рубине или Ростове тоже были кореецы

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 08:48

      Корея - футбольная страна !!! ???

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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 октября 2017, 08:47

      Корейцев стоит приглашать в Хабаровск, они там адаптируются лучше.

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