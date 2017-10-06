Абрамов: «Добротные корейские игроки сейчас уже стоят денег»

Агент ФИФА Владимир Абрамов рассказал о своей работе с корейским рынком футболистов. По его словам, еще несколько лет назад можно было заполучить хорошего игрока практически даром, а сейчас они стоят довольно дорого. Он привел пример футболиста «Тоттенхэма» Сон Хонг-Мина, которым интересовался «Анжи», но махачкалинцев отпугнула сумма трансфера в 10 миллионов евро.

– В последнее время не удается посетить Корею. И не потому, что рынок корейских футболистов ослабел. Раньше на протяжении десяти лет мы постоянно летали туда с Константином Сарсанией, чтобы просмотреть молодых игроков. Причем не столько представителей высшего дивизиона – особенно нас привлекал рынок студенческой лиги.

– Почему эти полеты прекратились?

– По личным мотивам. Умерли мои коллеги, агенты, умерла жена… Мы стареем. Твое время проходит. Я ведь начинал работать с корейским рынком, когда мне еще было 34 года. Работал не только с Непомнящим и Бышовцем, но и с другими великими людьми. Помню, мы еще 50-летний юбилей Анатолия Федоровича отмечали, а сейчас Бышовцу уже 70, и он по-прежнему готов работать!

– Кто из последних известных корейских футболистов мог перейти в российский клуб, но у нас в итоге не оказался?

– Интерес был к Сон Хонг-Мину, который сейчас здорово играет за «Тоттенхэм». Меня просили переговорить с его агентом. Но все упиралось в сумму трансфера – около 10 миллионов.

– Кто им интересовался?

– «Анжи».

– «Анжи» отказался вести переговоры?

– Да. А последние два года никто из российских клубов не интересовался корейским рынком.

– Почему?

– Ребята, последние два года российский футбол интересуется только тем, чтобы успешно унести свои ноги. Денег-то нет. Только «Зенит» проявил активность.

– Денег нет, но вы держитесь?

– Да… А добротные корейские игроки сейчас уже стоят денег.

– Сколько примерно?

– Около трех миллионов. А еще четыре года назад можно было приобрести скоростного, выносливого корейского игрока бесплатно. А теперь, извините!

Хотя я не устану повторять, что так тепло к нашим футболистам и тренерам нигде не относились, как в Корее.