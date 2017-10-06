Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отбор на ЧМ-2018. Колумбия дома уступила Парагваю, чилийцы обыграли Эквадор

    В рамках 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 состоялось два матча в зоне КОНМЕБОЛ. Сборная Парагвая на выезде обыграла сборную Колумбии. Счет встречи – 2:1. После этого результата Колумбия занимает четвертое место в турнирной таблице с 26 очками. Парагвай расположился на седьмой строчке с 24 очками. В следующем туре колумбийцы в гостях сыграют с Перу, а парагвайцы дома примут Венесуэлу.

    В параллельном матче сборная Чили на своем поле обыграла Эквадор – 2:1. Сборная Чили расположилась на третьем месте после этой игры с 26 очками. В следующем туре они сыграют в гостях с Бразилией. Эквадор находится на восьмом месте и потерял шансы на поездку в Россию. В последнем туре они примут на своем поле команду Аргентины.

    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур

    Колумбия – Парагвай – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фалькао, 79; 1:1 – Кардосо, 89; 1:2 – Санабрия, 90+2.

    Чили – Эквадор – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Варгас, 22; 1:1 – Р. Ибарра, 82; 2:1 – Санчес, 85.

    Календарь отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Таблица отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11