Отбор на ЧМ-2018. Колумбия дома уступила Парагваю, чилийцы обыграли Эквадор

В рамках 17-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 состоялось два матча в зоне КОНМЕБОЛ. Сборная Парагвая на выезде обыграла сборную Колумбии. Счет встречи – 2:1. После этого результата Колумбия занимает четвертое место в турнирной таблице с 26 очками. Парагвай расположился на седьмой строчке с 24 очками. В следующем туре колумбийцы в гостях сыграют с Перу, а парагвайцы дома примут Венесуэлу.

В параллельном матче сборная Чили на своем поле обыграла Эквадор – 2:1. Сборная Чили расположилась на третьем месте после этой игры с 26 очками. В следующем туре они сыграют в гостях с Бразилией. Эквадор находится на восьмом месте и потерял шансы на поездку в Россию. В последнем туре они примут на своем поле команду Аргентины.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур

Колумбия – Парагвай – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Фалькао, 79; 1:1 – Кардосо, 89; 1:2 – Санабрия, 90+2.

Чили – Эквадор – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Варгас, 22; 1:1 – Р. Ибарра, 82; 2:1 – Санчес, 85.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Таблица отборочного турнира ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)