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  • Сухина одобрил введение системы видеоповторов, но напомнил о важности роли судьи

Сухина одобрил введение системы видеоповторов, но напомнил о важности роли судьи

6 октября 2017, 06:04

Бывший российский футбольный арбитр Станислав Сухина, ныне занимающий должность начальника команды в столичном «Локомотиве», положительно оценил идею введения системы видеоповторов в РФПЛ.

«В целом я положительно отношусь к введению видеоповторов в РФПЛ. Это позволит свести к минимуму влияние судьи на исход матча и избежать очевидных ошибок. Результат встречи будет определяться исключительно командами, а не арбитром. На мой взгляд, это, конечно, определенный шаг вперед.

Но пока нет четкой схемы, как это будет работать, нет четкого алгоритма процесса — в каких случаях необходимо прибегать к просмотру видеоповторов, кто именно будет этим заниматься и как это будет осуществляться технически. Также, по моему мнению, видеоповторы не смогут решить всех спорных ситуаций, ведь далеко не всегда даже после просмотра эпизода можно дать ему объективную оценку.

Кроме того, непонятно, как решать вопрос с добавленным временем — почему судья добавляет две минуты к матчу, а не четыре? Необходимо понимать, что даже с введением видеопотворов роль судьи по-прежнему будет очень важна. Арбитр должен одинаково непредвзято относиться к обеим командам, и именно на это в первую очередь стоит обращать внимание руководителям лиги», – считает Сухина.

Ранее стало известно, что руководство лиги готово внедрить систему в РФПЛ. Стоимость оснащения одного стадиона для клубов обойдется в 200 тысяч евро на сезон. В случае аренды оборудования – 100 тысяч евро на тот же срок.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Сухина Станислав
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