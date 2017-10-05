На стадионе «Нижний Новгород» произошел пожар; компания-подрядчик признала несоблюдение ТБ

Ресурс nn.ru сообщил о пожаре на стадионе «Нижний Новгород», строящемся к чемпионату мира-2018. Согласно источнику, никто не пострадал и сроки сдачи объекта не изменились.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Евгения Новосад.

«В 16:30 на стадионе «Нижний Новгород» в секторе А произошло возгорание во время выполнения сварочных работ в комментаторской кабине. От искры загорелся находившийся на полу полистирол, горючий материал. Случилось сильное задымление, повалило много дыма. Огонь тут же начала тушить огнетушителями пожарная бригада. Пострадавших нет, на сроки сдачи стадиона этот инцидент никак не повлияет. На площадке круглосуточно дежурит пожарная машина, но даже без ее привлечения удалось за 10-15 минут потушить очаг возгорания. Было больше дыма, чем огня.

Стройка идет три года, уже были инциденты, связанные с возгоранием. Например, 5 февраля произошел локальный пожар в одном из подсобных помещений, принадлежащих одному из субподрядчиков, его тоже быстро ликвидировали. Крупных пожаров не было.

В данном случае основная версия – несоблюдение техники пожарной безопасности. Как показывает опыт стройки, пожары возникают в основном из-за этого. Сейчас этот вопрос изучает комиссия, результаты будут известны через одну-две недели», – сказала Новосад.

Стоимость постройки – 17,9 миллиарда рублей. «Нижний Новгород» примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018, встречи 1/8 и 1/4 финала. Турнир пройдет с 14-го июня по 15 июля 2018 года.