Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На стадионе «Нижний Новгород» произошел пожар; компания-подрядчик признала несоблюдение ТБ

На стадионе «Нижний Новгород» произошел пожар; компания-подрядчик признала несоблюдение ТБ

5 октября 2017, 20:46
5

Ресурс nn.ru сообщил о пожаре на стадионе «Нижний Новгород», строящемся к чемпионату мира-2018. Согласно источнику, никто не пострадал и сроки сдачи объекта не изменились.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Евгения Новосад.

«В 16:30 на стадионе «Нижний Новгород» в секторе А произошло возгорание во время выполнения сварочных работ в комментаторской кабине. От искры загорелся находившийся на полу полистирол, горючий материал. Случилось сильное задымление, повалило много дыма. Огонь тут же начала тушить огнетушителями пожарная бригада. Пострадавших нет, на сроки сдачи стадиона этот инцидент никак не повлияет. На площадке круглосуточно дежурит пожарная машина, но даже без ее привлечения удалось за 10-15 минут потушить очаг возгорания. Было больше дыма, чем огня.

Стройка идет три года, уже были инциденты, связанные с возгоранием. Например, 5 февраля произошел локальный пожар в одном из подсобных помещений, принадлежащих одному из субподрядчиков, его тоже быстро ликвидировали. Крупных пожаров не было.

В данном случае основная версия – несоблюдение техники пожарной безопасности. Как показывает опыт стройки, пожары возникают в основном из-за этого. Сейчас этот вопрос изучает комиссия, результаты будут известны через одну-две недели», – сказала Новосад.

Стоимость постройки – 17,9 миллиарда рублей. «Нижний Новгород» примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018, встречи 1/8 и 1/4 финала. Турнир пройдет с 14-го июня по 15 июля 2018 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Весь мир Россия
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1507227025
Вредительство!
Ответить
Artemka69
1507227641
Все стоят и смотрят!Все как всегда.
Ответить
Seamus
1507228400
Да там просто брызги сварочные на полистирол попали, потушили сразу. Но он дымит страшно, снаружи казалось, будто пожарище неслабый
Ответить
BRO_football
1507228716
Самое смешное, что 30 сентября на стадион приезжала делегация ФИФА, и никаких нарушений не заметила, им всё понравилось
Ответить
3a zenit
1507229742
да на стройках постоянно такая херня происходит с изоляцией.
Ответить
Главные новости
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
1
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
1
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
2
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
2
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
1
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
6
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
14
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
17
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+