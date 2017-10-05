Сборная России сыграет с бразильцами 23 марта в «Лужниках»

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что сборную России ожидает несколько контрольных матчей с одними из сильнейших сборных мира. В частности 23 марта подопечные Станислава Черчесова проведут игру с Бразилией.

«Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе «Спартак». Это правда. Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины.

РФС уже согласовал приезд сборной Аргентины в нашу столицу. Игра в «Лужниках» должна состояться. Даже уже согласован гонорар сборной Аргентины, которая должна приехать в ноябре. Единственная и главная проблема – у аргентинцев плохо дела идут в квалификации ЧМ-2018. Если Аргентина в ближайшие несколько дней сумеет ситуацию исправить и займет одно из четырех мест в отборочном цикле, то ждите аргентинцев в ноябре в столице России.

23 марта в «Лужниках» состоится матч, который, наверное, будут ждать все. В Москву приедет сборная Бразилии, это уже абсолютно точно. 23 марта бразильцы сыграют против команды России», – сказал Арустамян.