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Сборная России сыграет с бразильцами 23 марта в «Лужниках»

5 октября 2017, 15:38
15

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что сборную России ожидает несколько контрольных матчей с одними из сильнейших сборных мира. В частности 23 марта подопечные Станислава Черчесова проведут игру с Бразилией.

«Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе «Спартак». Это правда. Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины.

РФС уже согласовал приезд сборной Аргентины в нашу столицу. Игра в «Лужниках» должна состояться. Даже уже согласован гонорар сборной Аргентины, которая должна приехать в ноябре. Единственная и главная проблема – у аргентинцев плохо дела идут в квалификации ЧМ-2018. Если Аргентина в ближайшие несколько дней сумеет ситуацию исправить и займет одно из четырех мест в отборочном цикле, то ждите аргентинцев в ноябре в столице России.

23 марта в «Лужниках» состоится матч, который, наверное, будут ждать все. В Москву приедет сборная Бразилии, это уже абсолютно точно. 23 марта бразильцы сыграют против команды России», – сказал Арустамян.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Бразилия
Комментарии (15)
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t1sakis
1507208694
Это фиаско , братан!
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insider_retro
1507209343
Ну, вот это команды из нужной обоймы для контрольных матчей!.. Главное, что бы потом отчаяние и понимание бессилия не захлестнули накануне ЧМ... Хотелось бы в этих играх увидеть нашу сборную как механизм, способный к сопротивлению и чуду!!!... Удачи!!
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DOCTOR PENALTY
1507210490
Хорошая новость. Не надо пессимизма, трудности закаляют или........НЕТ, только победа!
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diktatop
1507210807
ну на табло надеюсь хватит места записать сколько нам забьют
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Артурка32
1507211389
С такими и надо играть почаще, а не с островами всякими и московским Динамо
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√монегаск√
1507212266
Неплохо для тренировки и без того разработанных мышц, отделяющих какашки, нашей команды..) Посмотрим что из этого получится,даже интересно стало! Не думаю, что поражения с разгромным счетом да и ещё в своих родных стенах, будет на пользу сборной! Всё таки надо выбирать соперников для спарингов команды равных по классу. От таких матчей было бы намного больше пользы!
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alex1951
1507213968
это будет красивейшая игра,тортик ,так сказать, если Черчезона не сковырнут за предыдущие игры)))) По идее ,к тому времени сборная должна работать ,как часы! Верите?
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directorpg
1507215036
Журналисты все лучше всех знают
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Ker0s
1507220405
На билетах будет пометка 18+
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Tony_93
1507225627
Ну 8 от Бразилии, 6 от Испании и 4 от Аргентины - филе готово и так, осталось слегка отбить и свинина усатая готова будет ... спартачи без обид, усатая свинка не то что нужно, лучше уж пусть временно Карреру поставят и то толку больше будет
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