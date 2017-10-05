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    Сборная России сыграет с бразильцами 23 марта в «Лужниках»

    Журналист Нобель Арустамян сообщил, что сборную России ожидает несколько контрольных матчей с одними из сильнейших сборных мира. В частности 23 марта подопечные Станислава Черчесова проведут игру с Бразилией.

    «Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе «Спартак». Это правда. Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины.

    РФС уже согласовал приезд сборной Аргентины в нашу столицу. Игра в «Лужниках» должна состояться. Даже уже согласован гонорар сборной Аргентины, которая должна приехать в ноябре. Единственная и главная проблема – у аргентинцев плохо дела идут в квалификации ЧМ-2018. Если Аргентина в ближайшие несколько дней сумеет ситуацию исправить и займет одно из четырех мест в отборочном цикле, то ждите аргентинцев в ноябре в столице России.

    23 марта в «Лужниках» состоится матч, который, наверное, будут ждать все. В Москву приедет сборная Бразилии, это уже абсолютно точно. 23 марта бразильцы сыграют против команды России», – сказал Арустамян.

    Источник: Sports.ru

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    05.10.2017 15:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 5 октября 2017, 20:47

      Ну 8 от Бразилии, 6 от Испании и 4 от Аргентины - филе готово и так, осталось слегка отбить и свинина усатая готова будет ... спартачи без обид, усатая свинка не то что нужно, лучше уж пусть временно Карреру поставят и то толку больше будет

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 5 октября 2017, 19:20

      На билетах будет пометка 18+

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 5 октября 2017, 17:50

      Журналисты все лучше всех знают

      0
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 5 октября 2017, 17:32

      это будет красивейшая игра,тортик ,так сказать,
      если Черчезона не сковырнут за предыдущие игры))))
      По идее ,к тому времени сборная должна работать ,как часы!
      Верите?

      0
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 5 октября 2017, 17:04

      Неплохо для тренировки и без того разработанных мышц, отделяющих какашки, нашей команды..) Посмотрим что из этого получится,даже интересно стало! Не думаю, что поражения с разгромным счетом да и ещё в своих родных стенах, будет на пользу сборной! Всё таки надо выбирать соперников для спарингов команды равных по классу. От таких матчей было бы намного больше пользы!

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 5 октября 2017, 16:49

      С такими и надо играть почаще, а не с островами всякими и московским Динамо

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      Рейтинг: +823

      diktatop 5 октября 2017, 16:40

      ну на табло надеюсь хватит места записать сколько нам забьют

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 16:34

      Хорошая новость. Не надо пессимизма, трудности закаляют или........НЕТ, только победа!

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 5 октября 2017, 16:15

      Ну, вот это команды из нужной обоймы для контрольных матчей!..
      Главное, что бы потом отчаяние и понимание бессилия не захлестнули накануне ЧМ...
      Хотелось бы в этих играх увидеть нашу сборную как механизм, способный к сопротивлению и чуду!!!... Удачи!!

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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан > insider_retro 5 октября 2017, 16:33

      Бразильцы в товарняках часто ленятся. В предыдущем товарняке с Россией Россия сенсационно выигрывала до 80-й минуты, потом сравняли для приличия. Кубок конфедераций был более показателен

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Красногорск_Фан 5 октября 2017, 16:36

      И пусть... Даже состав не важен... Игра сними может укрепить коленные поджилки наших полевых... Против других выходить проще будет... Может быть!!...))))

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Красногорск_Фан 5 октября 2017, 18:23

      Это в том матче, где нашего вратаря удалили, а Малафеев, выйдя на замену, пенальти отразил? Я ничего не путаю?..

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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан > Bivaliy67 6 октября 2017, 17:25

      Это было с Македонией в отборе на ЧЕ. Я был на этом матче.

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 5 октября 2017, 16:05

      нашли с кем с играть(((

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