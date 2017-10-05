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Симеоне хочет возглавить сборную Аргентины

5 октября 2017, 09:56
13

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что рассматривает вариант продолжения своей карьеры в сборной Аргентины.

«Я люблю аргентинский футбол, там я получил свой первый тренерский опыт. Не буду скрывать, что я хотел бы возглавить национальную команду, но это не произойдет сейчас. Мне необходимо дышать футболом каждый день», – рассказал Симеоне Cadena Ser.

Действующий контракт 47-летнего аргентинца с клубом недавно был продлен до 2020 года. В «Атлетико» он работает с 2011 года.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (13)
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КЭТиК
1507187143
Это уже после ЧМ-2018
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insider_retro
1507187838
Мысли вслух, не более...
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Jenea83
1507188442
Он всем доказал что тренер он хороший. Интересно увидеть игру сборной под его руководством. Жалко что Месси уже будет на пенсии))
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Decorhome
1507188714
хороший вариант
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DOCTOR PENALTY
1507189466
Новый вызов! Очень притягательно и для него, и для всех болельщиков.
Ответить
Dimon013
1507194212
Отличный вариант!!!
Ответить
diadushka
1507194668
Аргентинцы играют в зрелищный, атакующий футбол! А он будет прививать свой защитный грязный антифутбол! Лучше не надо губить игру такой прекрасной сборной! Оставайся и дальше в атлетико, ты и этот клуб созданы друг для друга
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chempion_cska
1507195770
Плох тот солдат, не мечтающий о генеральских погонах. Удачи!
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Александр52
1507195815
Он даже цветом одежды подчёркивает, что он чёрный тренер, пропагандирующий и прививающий грязный футбол. В Атлетико собран весь негатив футбола. Игру этой команды смотреть не приятно.
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Александр ЗА
1507279420
Да
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