Симеоне хочет возглавить сборную Аргентины

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что рассматривает вариант продолжения своей карьеры в сборной Аргентины.

«Я люблю аргентинский футбол, там я получил свой первый тренерский опыт. Не буду скрывать, что я хотел бы возглавить национальную команду, но это не произойдет сейчас. Мне необходимо дышать футболом каждый день», – рассказал Симеоне Cadena Ser.

Действующий контракт 47-летнего аргентинца с клубом недавно был продлен до 2020 года. В «Атлетико» он работает с 2011 года.