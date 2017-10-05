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Бышовец под впечатлением от мобильности Кокорина

5 октября 2017, 09:15
2

Российский тренер Анатолий Бышовец сравнил форварда «Зенита» Александра Кокорина с собой в 18-летнем возрасте. По его словам, сегодня нападающие являются более универсальными игроками на поле.

– В нынешнем сезоне блистает Александр Кокорин. Вам он не напоминает форварда киевского «Динамо» Анатолия Бышовца?

– Разве что совсем юного Бышовца. Лет в 18-19 у меня был довольно широкий диапазон атакующих действий. В 1966 году тогдашний главный тренер киевлян Виктор Маслов сделал меня ярко выраженным центральным нападающим. Сегодня Кокорин, как и Федор Смолов, более вариативны. Ребята повзрослели, прошли стадию, когда ошибки молодости неизбежны, переболели звездной болезнью. Оба прекрасно проявляют себя в играх за свои клубы и, надеюсь, за сборную сыграют не хуже. В игре наших нападающих уже проявляется мудрость, когда личные интересы подчиняются интересам команды.

– Как вы думаете, переведут ли Роберто Манчини диалог между Владимиром Путиным и Сергеем Фурсенко о роли легионеров в российском футболе?

– Думаю, Манчини воспримет это как шутку. Он ведь не нарушает регламент РФПЛ и, в отличие от своего предшественника, не жалуется на лимит на легионеров. Хотя трудности с выбором состава он создает, что мы увидели в матче с «Анжи». В Каспийске «Зенит» чудом ушел от поражения. Для Манчини это наверняка станет уроком. Даже команда, занимающая последнее место в Премьер-лиге, заслуживает уважения и требует должной подготовки.

– Довольно странным выглядело решение главного тренера «Зенита» выпустить в стартовом составе Артема Дзюбу, Александра Кокорина и Дмитрия Полоза…

– В этом трио самым специфическим игроком является Дзюба. Это центральный нападающий, который требует обслуживания со стороны партнеров. Другое дело – Кокорин, который может выполнить огромный объем работы. Его мобильность впечатляет. Да и Полоз по стилю игру ближе к Кокорину, чем к Дзюбе. Выбор Манчини был неоднозначным, но это выбор главного тренера «Зенита».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Бышовец Анатолий Манчини Роберто
Комментарии (2)
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Tostao
1507187885
О, Бышовец был супер! Помню, как одним движением двух венгров в дураках оставил, австриякам через себя забил, а в 70-м забил на ЧМ головой в падении, бриты раз 60-т крутили повторы на ТВ...
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Decorhome
1507188803
не сглазь
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