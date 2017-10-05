Валерий Газзаев считает, что из-за видеоповторов интерес к футболу будет падать

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказал свою точку зрения по поводу введения в РФПЛ видеоповторов. По его мнению, они пагубно скажутся на интересе к футболу.

«Подобный контроль может внести элемент объективности, но ведь именно из ошибок игроков, арбитров и тренеров состоит футбол.

Интерес пойдет на спад. Динамика и моторика, которые держат в напряжении на протяжении всего матча, потеряются – пойдут возвраты, остановки. Если и вводить повторы, нужно вместе с ними рассматривать и дополнительные меры: разрешить использовать видео не больше двух раз за тайм.

Вместо технических внедрений я бы посоветовал лучше работать с живыми людьми. Пять человек судей работают в поле, давайте к ним поднимать требования и ужесточать наказание за ошибки», – сказал Газзаев.

Видеоповторы в РФПЛ должны появиться со следующего сезона.