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    Валерий Газзаев считает, что из-за видеоповторов интерес к футболу будет падать

    Известный российский тренер Валерий Газзаев высказал свою точку зрения по поводу введения в РФПЛ видеоповторов. По его мнению, они пагубно скажутся на интересе к футболу.

    «Подобный контроль может внести элемент объективности, но ведь именно из ошибок игроков, арбитров и тренеров состоит футбол.

    Интерес пойдет на спад. Динамика и моторика, которые держат в напряжении на протяжении всего матча, потеряются – пойдут возвраты, остановки. Если и вводить повторы, нужно вместе с ними рассматривать и дополнительные меры: разрешить использовать видео не больше двух раз за тайм.

    Вместо технических внедрений я бы посоветовал лучше работать с живыми людьми. Пять человек судей работают в поле, давайте к ним поднимать требования и ужесточать наказание за ошибки», – сказал Газзаев.

    Видеоповторы в РФПЛ должны появиться со следующего сезона.

    Источник: RT

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    05.10.2017 01:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 октября 2017, 12:55

      усатому то какая разница сидел бы в своей думе и думу думал

      3
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 октября 2017, 12:54

      а давайте через каждый метр по арбитру и в спорных моментах они соберут собрание и будут рассуждать минут 15, а мы пока пойдем в под трибунное помещение попьем пивка

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 октября 2017, 12:50

      Ни в коем случае нельзя допускать Газзаева к руководству футболом!Постоянно несёт какой-то бред.

      4
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      Рейтинг: +448

      Paladius 5 октября 2017, 11:56

      "именно из ошибок игроков, арбитров и тренеров состоит футбол". Усатый, что прикалывается так? Мы же все любим и смотрим футбол из-за ошибок судей? Это же так здорово когда твою команду засудили, поставили левый пеналь или не дали пробить тебе, не засчитали гол или засчитали из офсайда и еще много вариантов-)))). Кубок конфедераций показал, что ни скорость игры, ни динамика, ни зрелищность не теряются!!! Единственное с чем согласен, что нужно установить лимит на количество возможностей воспользоваться видео повтором, например два раза для команды за тайм или три раза за игру и команда сама решает, когда им воспользоваться!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 октября 2017, 10:40

      А так прям очень интересно судейские ошибки неделями обсуждать.

      3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 октября 2017, 10:35

      лучше по итогам игры и разбора матча устанавливать итоговый счет и выставлять оценку судье

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 октября 2017, 10:34

      согласен на все сто

      1
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 5 октября 2017, 10:20

      Больше всего интерес к футболу падает от того дворового футбола,который,к сожалению часто показывают наши команды,а голы,забитые за счет ошибок судей или от того,что игрок показывает вместо мастерства ляпы,интерес к такой игре вряд ли будет расти,не говоря уже о том,если еще и тренеры начнут вести себя неадекватно!

      2
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 5 октября 2017, 08:16

      Полагаю, что видеоповторы нужно применять ТОЛЬКО в спорных ситуациях при забитых ГОЛАХ: пересек ли мяч линию ворот, находился ли игрок (игроки) в положении "вне игры". В этом случае "динамика и моторика, которые держат в напряжении на протяжении всего матча", а также зрелищность футбола - не пострадают.

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 октября 2017, 08:10

      Скорость, с которой наши игроки "ходят" по полю больше убивает интерес к нашему чемпионату, чем несколько пауз из-за просмотра спорных моментов.

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