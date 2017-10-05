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  • Валерий Газзаев считает, что из-за видеоповторов интерес к футболу будет падать

Валерий Газзаев считает, что из-за видеоповторов интерес к футболу будет падать

5 октября 2017, 01:26
16

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказал свою точку зрения по поводу введения в РФПЛ видеоповторов. По его мнению, они пагубно скажутся на интересе к футболу.

«Подобный контроль может внести элемент объективности, но ведь именно из ошибок игроков, арбитров и тренеров состоит футбол.

Интерес пойдет на спад. Динамика и моторика, которые держат в напряжении на протяжении всего матча, потеряются – пойдут возвраты, остановки. Если и вводить повторы, нужно вместе с ними рассматривать и дополнительные меры: разрешить использовать видео не больше двух раз за тайм.

Вместо технических внедрений я бы посоветовал лучше работать с живыми людьми. Пять человек судей работают в поле, давайте к ним поднимать требования и ужесточать наказание за ошибки», – сказал Газзаев.

Видеоповторы в РФПЛ должны появиться со следующего сезона.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (16)
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Charlz
1507158718
а так он (интерес) зашкаливает прям. Не знаю, смотрел в живую матч на кубке конфидераций и не скажу что какой-то дискомфорт доставляли несколько пауз для просмотра повторов... порой сами игроки куда больше тянут время во время матча
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Vistavas
1507160099
Этот недотренер ещё и не то ляпнет...
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subbotaspartak
1507179870
Повторы не хотят применить Те, кто игры может купить.
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mialkov
1507180258
Скорость, с которой наши игроки "ходят" по полю больше убивает интерес к нашему чемпионату, чем несколько пауз из-за просмотра спорных моментов.
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Dominator777
1507180582
Полагаю, что видеоповторы нужно применять ТОЛЬКО в спорных ситуациях при забитых ГОЛАХ: пересек ли мяч линию ворот, находился ли игрок (игроки) в положении "вне игры". В этом случае "динамика и моторика, которые держат в напряжении на протяжении всего матча", а также зрелищность футбола - не пострадают.
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nemolod
1507188049
Больше всего интерес к футболу падает от того дворового футбола,который,к сожалению часто показывают наши команды,а голы,забитые за счет ошибок судей или от того,что игрок показывает вместо мастерства ляпы,интерес к такой игре вряд ли будет расти,не говоря уже о том,если еще и тренеры начнут вести себя неадекватно!
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OfaZavr
1507189235
А так прям очень интересно судейские ошибки неделями обсуждать.
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Gullit 76
1507197058
Ни в коем случае нельзя допускать Газзаева к руководству футболом!Постоянно несёт какой-то бред.
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Garrincha58
1507197253
а давайте через каждый метр по арбитру и в спорных моментах они соберут собрание и будут рассуждать минут 15, а мы пока пойдем в под трибунное помещение попьем пивка
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Garrincha58
1507197337
усатому то какая разница сидел бы в своей думе и думу думал
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