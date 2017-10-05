Фернандес обещает выучить к ЧМ-2018 гимн России

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о деталях получения нового гражданства и пообещал к лету выучить гимн нашей страны.

«Экзамен по русскому не сдавал, обошлось. Я просто в назначенный день приехал в миграционную службу и получил паспорт. У меня есть копия указа президента РФ о приеме в гражданство. Сохранил ее на память. С этого момента я стал еще больше стремиться к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Это моя мечта. Хотя до него еще много времени.

Но для начала мне надо попасть в состав сборной. Хочу пояснить: я уважаю всех российских игроков. И тех, кто в сборной, и тех, кого не вызывают. Я ничуть не лучше их. У меня нет перед ними никакого преимущества. А то люди могут подумать, что раз меня натурализовали, значит, я всегда должен быть в сборной. Но это не так. Наоборот, я должен больше работать, чтобы заслужить эту честь.

Слова российского гимна я не знаю. Но к чемпионату мира обещаю выучить его», – заявил игрок.

Фернандес работает в России с лета 2012 года.