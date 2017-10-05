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    Фернандес обещает выучить к ЧМ-2018 гимн России

    Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о деталях получения нового гражданства и пообещал к лету выучить гимн нашей страны.

    «Экзамен по русскому не сдавал, обошлось. Я просто в назначенный день приехал в миграционную службу и получил паспорт. У меня есть копия указа президента РФ о приеме в гражданство. Сохранил ее на память. С этого момента я стал еще больше стремиться к тому, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Это моя мечта. Хотя до него еще много времени.

    Но для начала мне надо попасть в состав сборной. Хочу пояснить: я уважаю всех российских игроков. И тех, кто в сборной, и тех, кого не вызывают. Я ничуть не лучше их. У меня нет перед ними никакого преимущества. А то люди могут подумать, что раз меня натурализовали, значит, я всегда должен быть в сборной. Но это не так. Наоборот, я должен больше работать, чтобы заслужить эту честь.

    Слова российского гимна я не знаю. Но к чемпионату мира обещаю выучить его», – заявил игрок.

    Фернандес работает в России с лета 2012 года.

    Источник: «Российская газета»

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    05.10.2017 00:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 октября 2017, 10:34

      Не очень честно. Гилерме экзамены сдавал и всякие документы сам собирал, да и язык хорошо знает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 октября 2017, 07:59

      будет 1 игроком кто выучит гимн

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 октября 2017, 00:57

      певуны
      похвально, нечего сказать
      но лицемерием нас не удивишь
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 00:54

      А Черчесов должен выучить гимн России немедленно и исполнять его вместе со всей командой!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 16:34

      стоя на коленях!

      -1
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