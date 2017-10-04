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Полоз намерен стать лидером сборной России

4 октября 2017, 23:16
7

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал о работе под руководством Роберто Манчини, а также поделился планами применительно к сборной России. Игрок хочет стать ее лидером.

– Одним из факторов перехода в «Зенит», по вашим словам, была фигура тренера Роберто Манчини. Оправдались ожидания?

– Конечно. Манчини – тренер высочайшего уровня. Возможно, сейчас я не так часто играю в основе, но не могу сказать о Мистере плохого слова. Он смотрит только на твой уровень и ставит сильнейших на данный момент. Смогу доказать свое право на место в составе – буду появляться в основе чаще.

– В чем изюминка тренировок Манчини?

– Не буду оригинален – у Мистера тренировки очень интенсивные. Когда я только приехал на сбор, первый месяц просто не чувствовал ног, настолько большими мне казались нагрузки. Мы часто проводим тренировки перед игрой. Послематчевые занятия, которые обычно носят восстановительный характер, тоже бывают очень интенсивны. Пожалуй, в этом главное отличие от того, что я видел в других командах. Но такая работа приносит свои плоды.

– Каковы ваши планы в футболе на ближайшее время?

– Конечно, главная цель – сыграть на домашнем чемпионате мира, стать лидером сборной. Для этого нужно закрепиться в «Зените» и показать тренеру, что я готов на все сто процентов.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Полоз Дмитрий
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1507149415
Вообще-то он целеустремлённый парень, может стать .
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insider_retro
1507150080
Лидерство - цель знатная и почётная, но в то же время и ответственная... Это не 5-ый гол забить, улыбаясь, при счёте 4-0!! Это, проигрывая вдесятером за 5 минут до конца встречи в один мяч, повести команду и вырвать победу!!... Раз цель поставлена - надо к ней идти!.. Время подходящее!!.. "Тяжелые времена рождают лучших лидеров!" (Робин Шарма)
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сашка0714
1507152137
Удачи
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СОКОЛ САРАТОВ
1507152177
удачи
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Марсович
1507173470
Что, что , а пидером он точно станет, если плохо играть буддет.
Ответить
paracetamol
1507181450
Неплохо в Зените смотрится, не хуже аргов.
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