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    Полоз намерен стать лидером сборной России

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал о работе под руководством Роберто Манчини, а также поделился планами применительно к сборной России. Игрок хочет стать ее лидером.

    – Одним из факторов перехода в «Зенит», по вашим словам, была фигура тренера Роберто Манчини. Оправдались ожидания?

    – Конечно. Манчини – тренер высочайшего уровня. Возможно, сейчас я не так часто играю в основе, но не могу сказать о Мистере плохого слова. Он смотрит только на твой уровень и ставит сильнейших на данный момент. Смогу доказать свое право на место в составе – буду появляться в основе чаще.

    – В чем изюминка тренировок Манчини?

    – Не буду оригинален – у Мистера тренировки очень интенсивные. Когда я только приехал на сбор, первый месяц просто не чувствовал ног, настолько большими мне казались нагрузки. Мы часто проводим тренировки перед игрой. Послематчевые занятия, которые обычно носят восстановительный характер, тоже бывают очень интенсивны. Пожалуй, в этом главное отличие от того, что я видел в других командах. Но такая работа приносит свои плоды.

    – Каковы ваши планы в футболе на ближайшее время?

    – Конечно, главная цель – сыграть на домашнем чемпионате мира, стать лидером сборной. Для этого нужно закрепиться в «Зените» и показать тренеру, что я готов на все сто процентов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.10.2017 23:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 5 октября 2017, 08:30

      Неплохо в Зените смотрится, не хуже аргов.

      1
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      Рейтинг: -17

      Марсович 5 октября 2017, 06:17

      Что, что , а пидером он точно станет, если плохо играть буддет.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 октября 2017, 00:22

      удачи

      0
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 5 октября 2017, 00:22

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 23:48

      Лидерство - цель знатная и почётная, но в то же время и ответственная...
      Это не 5-ый гол забить, улыбаясь, при счёте 4-0!!
      Это, проигрывая вдесятером за 5 минут до конца встречи в один мяч, повести команду и вырвать победу!!...
      Раз цель поставлена - надо к ней идти!.. Время подходящее!!..

      "Тяжелые времена рождают лучших лидеров!" (Робин Шарма)

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская > insider_retro 5 октября 2017, 02:04

      Хорошо сказали, плюсую вас...

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2017, 23:36

      Вообще-то он целеустремлённый парень, может стать .

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