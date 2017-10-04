Полоз намерен стать лидером сборной России

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал о работе под руководством Роберто Манчини, а также поделился планами применительно к сборной России. Игрок хочет стать ее лидером.

– Одним из факторов перехода в «Зенит», по вашим словам, была фигура тренера Роберто Манчини. Оправдались ожидания?

– Конечно. Манчини – тренер высочайшего уровня. Возможно, сейчас я не так часто играю в основе, но не могу сказать о Мистере плохого слова. Он смотрит только на твой уровень и ставит сильнейших на данный момент. Смогу доказать свое право на место в составе – буду появляться в основе чаще.

– В чем изюминка тренировок Манчини?

– Не буду оригинален – у Мистера тренировки очень интенсивные. Когда я только приехал на сбор, первый месяц просто не чувствовал ног, настолько большими мне казались нагрузки. Мы часто проводим тренировки перед игрой. Послематчевые занятия, которые обычно носят восстановительный характер, тоже бывают очень интенсивны. Пожалуй, в этом главное отличие от того, что я видел в других командах. Но такая работа приносит свои плоды.

– Каковы ваши планы в футболе на ближайшее время?

– Конечно, главная цель – сыграть на домашнем чемпионате мира, стать лидером сборной. Для этого нужно закрепиться в «Зените» и показать тренеру, что я готов на все сто процентов.