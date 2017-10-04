Егоров – о видеоповторах: «Кто бы сейчас вспоминал про Тофика Бахрамова, если бы можно было что-то исправить?»

Бывший футбольный арбитр Александр Егоров прокомментировал новость о введении видеоповторах в матча чемпионата России.

«Я не то чтобы против… Но коли пошла ситуация, противиться прогрессу нельзя. Рано или поздно система будет введена. На данный момент, на мой взгляд, минусов больше, чем плюсов. Пока не понимаю, как это все будет выглядеть. Приходят данные из чемпионатов, в которых все это тестируется. Есть масса замечаний, спорных моментов.

Плюс в одном: когда есть очевидная ситуация, которую арбитр не увидел, можно посмотреть повтор и принять правильное решение. Надо понимать, что система видеорефери – это не то же самое, что и система фиксации взятия ворот. Я всеми руками и ногами выступаю за вторую инициативу. В игре бывают моменты, когда глаз человеческий просто не в состоянии увидеть: мяч попадает в перекладину, рикошетит об землю, вылетает и так далее. Можно привести миллион ситуаций, когда хоть 10 человек поставь – пять скажут, что была игра рукой, другие пятеро – что не было.

Футбол каждый видит так, как хочет. Буквально вчера в хоккейном матче минут 10 смотрели, засчитывать шайбу или нет, хотя повторы у них используются уже долгое время. И бывает, то арбитр принимает решение, а потом его наказывают за ошибку. У меня в работе было такое: игра идет, и ассистент сигнализирует о моменте. Я иду смотреть – вроде пенальти. А на утро просыпаюсь – десяток газет и экспертов говорят: «Какой пенальти?»

Нет гарантии, что после этих видеорешений люди на утро не посмотрят эпизод вновь и не будут доказывать, что была ошибка. Кто бы сейчас вспоминал про Тофика Бахрамова, если бы можно было что-то исправить? Или про ту же «божью руку» Марадоны. Часто голы забиваются из-за ошибки вратарей, защитников.

Я не пойду против мнения всего сообщества, которое выступает за изменения. Но кто будет сидеть за этими мониторами? На Кубке конфедераций были арбитры, квалификация которых была намного выше тех, которые были на поле. Равшан Ирматов сидел перед монитором и говорил арбитру матча Россия – Мексика (3-й тур групповой стадии Кубка Конфедераций – прим. «Бомбардира»): «Вася, стоп, стоп, беги-смотри, здесь что-то нехорошо». А тот даже не стал выходить и смотреть. В финале турнира был эпизод с игрой рукой. После просмотра повтора момента судья не поменял своe решение, хотя весь мир видел, что это удаление.

У нас и так не хватает квалифицированных главных арбитров, но ведь квалифицированными должны быть и видеоассистенты. Может, я не до конца владею методикой, но у меня пока вопросов больше, чем ответов. Возможно, стоит пройти стажировку и получить полную информацию», — сказал 45-летний Егоров.

Арбитр Тофик Бахрамов работал лайнсменом на финальном матче ЧМ-1966 Англия – ФРГ (4:2). Основное время закончилось при счете 2:2. На 101-й минуте Бахрамов засчитал гол англичанина Джеффри Херста. После удара нападающего мяч попал в перекладину о ударился о линию ворот.