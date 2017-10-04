Мутко не сдержал обещаний перед Быстровым

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров вспомнил историю с ограблением своего дома, которая произошла в 2015 году. Футболист отметил, что постепенно дело было переведено в архив, никаких мер принято не было. Он также рассказал, что обращался в РФС к Виталию Мутко, который пообещал помочь с восстановлением украденных медалей за победу в чемпионате России и бронзу за Евро-2008, но тот не сдержал своего обещания.

– Дело убрали в архив, как я узнал недавно. И лежит оно теперь спокойненько среди таких же, наверное, сотен дел. Видимо, никого не волнует, что вооруженные люди вламываются в твой дом и убивают собак.

– Вы для себя сделали выводы из этой ситуации?

– А какие тут сделаешь выводы? Вот такие вещи у нас происходят, и никто от них не застрахован.

– Как-то дополнительно укрепили свой дом после этого?

– В принципе у меня все было – и сигнализация, и все остальное. Дома-то уже давно никто ничего не хранит. Да и я не любитель дорогих часов, к примеру. Унесли все что могли, но чего-то сверхъестественного они не нашли. Да и не могли найти. Деньги под подушкой я не прятал. Это было глупо с их стороны. Единственное, жалко собак. Ну, и слава богу, что никого дома не было. Хотя один человек пострадал — охранник.

– Что с ним случилось?

– Избили его. Искали сейфы, еще чего-то.

– А что с медалями, которые у вас украли?

– Понятно, что детские медали, кубки там всякие уже не вернуть, но медали за победы в чемпионатах России и на Евро-2008 я бы хотел восстановить. Сразу после этого ограбления в 2015 году я обратился в РФС к Мутко с просьбой восстановить их. Он пообещал, сказал, что все сделает, но до сих пор ничего не сделано.