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    Мутко не сдержал обещаний перед Быстровым

    Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров вспомнил историю с ограблением своего дома, которая произошла в 2015 году. Футболист отметил, что постепенно дело было переведено в архив, никаких мер принято не было. Он также рассказал, что обращался в РФС к Виталию Мутко, который пообещал помочь с восстановлением украденных медалей за победу в чемпионате России и бронзу за Евро-2008, но тот не сдержал своего обещания.

    – Дело убрали в архив, как я узнал недавно. И лежит оно теперь спокойненько среди таких же, наверное, сотен дел. Видимо, никого не волнует, что вооруженные люди вламываются в твой дом и убивают собак.

    – Вы для себя сделали выводы из этой ситуации?

    – А какие тут сделаешь выводы? Вот такие вещи у нас происходят, и никто от них не застрахован.

    – Как-то дополнительно укрепили свой дом после этого?

    – В принципе у меня все было – и сигнализация, и все остальное. Дома-то уже давно никто ничего не хранит. Да и я не любитель дорогих часов, к примеру. Унесли все что могли, но чего-то сверхъестественного они не нашли. Да и не могли найти. Деньги под подушкой я не прятал. Это было глупо с их стороны. Единственное, жалко собак. Ну, и слава богу, что никого дома не было. Хотя один человек пострадал — охранник.

    – Что с ним случилось?

    – Избили его. Искали сейфы, еще чего-то.

    – А что с медалями, которые у вас украли?

    – Понятно, что детские медали, кубки там всякие уже не вернуть, но медали за победы в чемпионатах России и на Евро-2008 я бы хотел восстановить. Сразу после этого ограбления в 2015 году я обратился в РФС к Мутко с просьбой восстановить их. Он пообещал, сказал, что все сделает, но до сих пор ничего не сделано.

    Источник: Fontanka.ru

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    04.10.2017 10:42
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +973

      Krics 4 октября 2017, 20:12

      Вова вроде большой мальчик, а все верит чинушам, один у власти 18 лет, ни одного предвыборного обещания за 18 лет не выполнил - это "ОЗЕРО".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 15:09

      Обещанного три года ждут... Приличный чиновник, наверное готовит Быстрову приятный сюрприз в 2018 году!...
      А так, безнадёга!.. Что уж говорить о простых смертных, которым даже ничего и не обещают!!...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 4 октября 2017, 14:31

      Еще бы к Фурсенко обратился, тот бы еще и медали ЧМ2018 пообещал достать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +821

      jet andy 4 октября 2017, 13:57

      Ладно Мутко. У нас президент страны постоянно что-то хорошее обещает, а становиться только хуже.

      P.S. Зато Крым наш :)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2017, 13:10

      Может Мутко медали и восстановил, только вот забыл их из кармана вынуть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 4 октября 2017, 12:36

      не к тому ты обратился ...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 4 октября 2017, 12:27

      Он же только "пообещал", а потом забыл...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 октября 2017, 12:07

      Ну мутко же,что с него взять

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 октября 2017, 12:04

      ничего удивительного...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +648

      shahor 4 октября 2017, 11:52

      А что Мутко сдержал из своих обещаний то?

      2
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