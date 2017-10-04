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    Кузяев: «Манчини – строгий тренер, но в то же время любит пошутить»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем выступлении за сине-бело-голубых под руководством главного тренера Роберто Манчини.

    Напомним, что итальянский специалист возглавил петербуржцев этим летом. На данный момент команда лидирует в чемпионате России.

    – Манчини подмечает, кто и где недорабатывает?

    – Он видит все, мимо него мышь не проскользнет.

    – Как у вас с ним складываются отношения?

    – Отношения у нас рабочие. Вне тренировок общались пару раз. Я не тот игрок, с которым необходимо регулярное общение с тренером. Для меня самое главное – это его советы и замечания. Роберто в меру строгий тренер, в то же время с чувством юмора у него все в порядке, любит пошутить.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.10.2017 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 октября 2017, 14:09

      кнут и пряник

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