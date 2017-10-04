Кузяев: «Манчини – строгий тренер, но в то же время любит пошутить»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем выступлении за сине-бело-голубых под руководством главного тренера Роберто Манчини.

Напомним, что итальянский специалист возглавил петербуржцев этим летом. На данный момент команда лидирует в чемпионате России.

– Манчини подмечает, кто и где недорабатывает?

– Он видит все, мимо него мышь не проскользнет.

– Как у вас с ним складываются отношения?

– Отношения у нас рабочие. Вне тренировок общались пару раз. Я не тот игрок, с которым необходимо регулярное общение с тренером. Для меня самое главное – это его советы и замечания. Роберто в меру строгий тренер, в то же время с чувством юмора у него все в порядке, любит пошутить.