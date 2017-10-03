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    Агент Луана заявил, что игрок готов рассмотреть вариант со «Спартаком» зимой

    Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, заявил, что зимой игрок может вернуться к вопросу перехода в «Спартак».

    24-летний футболист отказал красно-белым в летнее трансферное окно, поскольку ждал предложения от более сильного европейского клуба. В итоге «Спартак» приобрел у «Гремио» нападающего Педро Рошу.

    «Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией.

    Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если «Спартак» обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность», – сказал Пейшото.

    В текущем сезоне Луан провел 23 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    03.10.2017 17:45
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 4 октября 2017, 14:06

      Нужны защитники. Когда все вернутся из лазарета, то нападающих будет достаточно, при том хороших нападающих. А этот Луан не известно еще заиграет или нет.

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 4 октября 2017, 10:31

      Поздно пить боржоми когда почки отвалились быстрее надо было соображать Спартак купил уже Рошу.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 октября 2017, 10:27

      Нет уж сиди в своем Гремио и жди предложение от суперклуба.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 4 октября 2017, 07:03

      поезд уехал..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +823

      diktatop 3 октября 2017, 23:09

      очередная утка..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 3 октября 2017, 21:59

      А куда мы Рошу денем? Пусть сидит дома и ждет когда его в Реал пригласят! Тем более нам защиту надо укреплять!

      4
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 3 октября 2017, 21:27

      Вот уж не надо, мы теперь Рошу будем на руках носить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 октября 2017, 20:21

      ах, оставьте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8918

      vladik12 3 октября 2017, 20:12

      Видимо, Роша подтвердил, что здесь реально з/п исчисляется вагонами.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2017, 20:11

      Пусть ждет до старости вызова в европейскую команду.

      3
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