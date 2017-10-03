Агент Луана заявил, что игрок готов рассмотреть вариант со «Спартаком» зимой

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, заявил, что зимой игрок может вернуться к вопросу перехода в «Спартак».

24-летний футболист отказал красно-белым в летнее трансферное окно, поскольку ждал предложения от более сильного европейского клуба. В итоге «Спартак» приобрел у «Гремио» нападающего Педро Рошу.

«Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией.

Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если «Спартак» обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность», – сказал Пейшото.

В текущем сезоне Луан провел 23 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.