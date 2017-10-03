Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Луана заявил, что игрок готов рассмотреть вариант со «Спартаком» зимой

Агент Луана заявил, что игрок готов рассмотреть вариант со «Спартаком» зимой

3 октября 2017, 17:45
24

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, заявил, что зимой игрок может вернуться к вопросу перехода в «Спартак».

24-летний футболист отказал красно-белым в летнее трансферное окно, поскольку ждал предложения от более сильного европейского клуба. В итоге «Спартак» приобрел у «Гремио» нападающего Педро Рошу.

«Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей, поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией.

Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если «Спартак» обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность», – сказал Пейшото.

В текущем сезоне Луан провел 23 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Гремио
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ali77
1507042682
А теперь пошёл он на хер) ушлый )
Ответить
Алекс 914
1507043462
Скоростные вингеры нужны. На флангах скорости и осмысленности не хватает. Комбаров медленный, Ещенко старается, но брака много, при всем уважении к игрокам. Хороши были в свое время Быстров и Макгиди...
Ответить
Полная Канистра
1507044136
вот это поворот ждал ждал он от сильного европейского клуба и в итоге с носом остался а теперь смотри ка узнав что у Роши всё путём что клуб не такой уж и слабый наверняка матч ЛЧ смотрел сто пудово теперь просится к нам Теперь уж наверное его не возьмут напы у нас укомплектованы будут брать на другие позиции
Ответить
Полная Канистра
1507044542
поиздевался над клубом нервы потрепал теперь как миленький просится ну нет уж такие дела не прощают
Ответить
oyabun
1507044957
Хорошие футболисты всегда нужны. Тут не до мелочных обид. Особенно если ценник будет совсем другой, в сторону понижения. И то при условии если у Роши в Спартаке игра не пойдет. Такое бывает. Как говорится, будем посмотреть
Ответить
SPARTAK__MOSCOW
1507047718
нах он нужен пусть сидит там в бананамаме
Ответить
vladik12
1507050761
Видимо, Роша подтвердил, что здесь реально з/п исчисляется вагонами.
Ответить
Опорник84
1507057161
А куда мы Рошу денем? Пусть сидит дома и ждет когда его в Реал пригласят! Тем более нам защиту надо укреплять!
Ответить
OfaZavr
1507102058
Нет уж сиди в своем Гремио и жди предложение от суперклуба.
Ответить
Сержтир
1507102268
Поздно пить боржоми когда почки отвалились быстрее надо было соображать Спартак купил уже Рошу.
Ответить
Главные новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
1
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
7
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
13
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Все новости
Все новости
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
4
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
3
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
13
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
16
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+