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    Варан доволен работой с Зиданом

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан доволен работой под управлением главного тренера команды Зинедина Зидана.

    «Зидан? Он дал мне многое. Он относится к тем специалистам, кто не позволяет тебе оставаться в зоне комфорта. За счет его опыта у меня появляется отличная возможность узнать что-то новое для себя.

    Да, у меня есть свой стиль игры. Люди могут меня критиковать за это, но я стараюсь показывать свои сильные стороны. Думаю, я более зрелый игрок в свои 24, чем когда мне было 18. Я становлюсь лучше с каждым годом», – считает Варан.

    В текущем сезоне защитник сыграл в пяти матчах испанской Примеры, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Marca

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    03.10.2017 08:31
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