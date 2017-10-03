В услугах Чернова заинтересованы два топ-клуба России

Защитник «Зенита» Евгений Чернов, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Тосно», привлек внимание ведущих российских клубов. Об этом сообщил агент футболиста Александр Маньяков.

Напомним, ранее 24-летний игрок был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России.

«Недавно был в Питере и общался с руководителями «Зенита». Скажу так: за ним пристально следят люди, отвечающие за спортивную составляющую, ни о какой продаже речи не идет.

Кроме того, Женю вызвали в сборную России. Станислав Саламович, конечно, красавец! У него не зашоренный взгляд, он готов рисковать. Где находится «Тосно»? Внизу турнирной таблицы. Но там есть два ярких футболиста — Заболотный и Чернов, которых Саламыч, несмотря на регалии, приглашает. Значит он на них рассчитывает. Это ведь уже второй вызов. Сейчас не просто товарищеский матч с «Динамо», а игры с Ираном и Кореей, где будут наигрываться связи. Это реально основной состав. В «Зените» это все видят. Согласись, что с российским паспортом квалифицированных футболистов не так много.

Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят», – сказал агент.