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В услугах Чернова заинтересованы два топ-клуба России

3 октября 2017, 01:36
10

Защитник «Зенита» Евгений Чернов, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Тосно», привлек внимание ведущих российских клубов. Об этом сообщил агент футболиста Александр Маньяков.

Напомним, ранее 24-летний игрок был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России.

«Недавно был в Питере и общался с руководителями «Зенита». Скажу так: за ним пристально следят люди, отвечающие за спортивную составляющую, ни о какой продаже речи не идет.

Кроме того, Женю вызвали в сборную России. Станислав Саламович, конечно, красавец! У него не зашоренный взгляд, он готов рисковать. Где находится «Тосно»? Внизу турнирной таблицы. Но там есть два ярких футболиста — Заболотный и Чернов, которых Саламыч, несмотря на регалии, приглашает. Значит он на них рассчитывает. Это ведь уже второй вызов. Сейчас не просто товарищеский матч с «Динамо», а игры с Ираном и Кореей, где будут наигрываться связи. Это реально основной состав. В «Зените» это все видят. Согласись, что с российским паспортом квалифицированных футболистов не так много.

Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят», – сказал агент.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Тосно Чернов Евгений
Комментарии (10)
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серега кашин
1507002485
продаст ли их зенит вот в чем вопрос
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Alex ostrov
1507002584
Отличный защитник с хорошим ударом и приличной техникой, что важно для крайнего защитника!
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bumer_moscow
1507006842
нужен
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dyema
1507007914
Центральных чего-то не видать, печалька.........
Ответить
altezzik
1507008634
В заголовке одно, в статье другое
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Gullit 76
1507011266
Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят», – сказал агент. Крылья Советов?
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Garrincha58
1507013031
только игрок начнет немного играть как тут же его начинают хвалить и покупать скорей всего просто агентишки пиарят
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paracetamol
1507015162
Зениту принадлежит, в Зените и будет играть. Просто сейчас в команде перебор левых бровочников. Выйдут Иванович и Анюков на пенсию, сразу возьмут. До и Смольников часто травмируется.
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Diesel133
1507020001
Спартак скорее всего
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