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    В услугах Чернова заинтересованы два топ-клуба России

    Защитник «Зенита» Евгений Чернов, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Тосно», привлек внимание ведущих российских клубов. Об этом сообщил агент футболиста Александр Маньяков.

    Напомним, ранее 24-летний игрок был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России.

    «Недавно был в Питере и общался с руководителями «Зенита». Скажу так: за ним пристально следят люди, отвечающие за спортивную составляющую, ни о какой продаже речи не идет.

    Кроме того, Женю вызвали в сборную России. Станислав Саламович, конечно, красавец! У него не зашоренный взгляд, он готов рисковать. Где находится «Тосно»? Внизу турнирной таблицы. Но там есть два ярких футболиста — Заболотный и Чернов, которых Саламыч, несмотря на регалии, приглашает. Значит он на них рассчитывает. Это ведь уже второй вызов. Сейчас не просто товарищеский матч с «Динамо», а игры с Ираном и Кореей, где будут наигрываться связи. Это реально основной состав. В «Зените» это все видят. Согласись, что с российским паспортом квалифицированных футболистов не так много.

    Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят», – сказал агент.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.10.2017 01:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 октября 2017, 11:40

      Спартак скорее всего

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 3 октября 2017, 10:19

      Зениту принадлежит, в Зените и будет играть. Просто сейчас в команде перебор левых бровочников. Выйдут Иванович и Анюков на пенсию, сразу возьмут. До и Смольников часто травмируется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 3 октября 2017, 09:43

      только игрок начнет немного играть как тут же его начинают хвалить и покупать скорей всего просто агентишки пиарят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 октября 2017, 09:14

      Не буду скрывать, у меня были переговоры по Жене с двумя хорошими клубами, и сейчас, после его вызова в сборную, два наших топа за ним следят», – сказал агент.
      Крылья Советов?

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 3 октября 2017, 08:30

      В заголовке одно, в статье другое

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 октября 2017, 08:18

      Центральных чего-то не видать, печалька.........

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 октября 2017, 08:00

      нужен

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 3 октября 2017, 06:49

      Отличный защитник с хорошим ударом и приличной техникой, что важно для крайнего защитника!

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 3 октября 2017, 06:48

      продаст ли их зенит вот в чем вопрос

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > серега кашин 3 октября 2017, 08:23

      Кого "их"?)))

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