В «Интере» не рассчитывают на приобретение Озила зимой

Директор «Интера» Пьеро Аусилио заявил, что клуб может подождать до лета, чтобы подписать полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

Ранее президент «нерадзурри» Эрик Тохир подтвердил, что немец находится в трансферном списке и миланцы рассматривают возможность его приобретения в январе.

Действующий контракт 28-летнего футболиста с «канонирами» истекает в июле 2018 года.

«Мы не думаем, что у нас будет возможность пополниться Озилом до июня», – сказал Аусилио.

В текущем сезоне хавбек принял участие в пяти играх, не отметившись результативными действиями.