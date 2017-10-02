Ташуев: «Ротация состава «Зенита» – палка о двух концах»

Понятно что Манчини виноват в потере очков и уже не первый раз надо было Анюкова выпускать, а Ивановича в центр ставить Мевля игрок явно на всякий случай типа Нету,но и понятно что из за лимита пришлось весь матч держать бесполезного Дзюбу и Ерохина да и Полоз играет то вроде неплохо а вчера откровенно провалил матч один Кокорин как всегда молодец играет с желанием остальные ни шатко не валко
Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев считает, что даже ротация пока не позволяет «Зениту» показывать стопроцентный результат. Он отметил, что главный тренер Роберто Манчини мог ошибиться с выбором игроков на последнюю встречу.
«Даже учитывая, что Ригони, Кузяев и Дриусси играли в четверг с первых минут, а в матче с «Анжи» вышли на замену, я не согласен, что обойма «Зенита» ограничена. Еще когда Эмилиано Ригони подписал с петербуржцами контракт, я говорил, что у Манчини будет четкое разделение: в Лиге Европы будет играть больше иностранцев, в РФПЛ — больше россиян. Предполагал, что тренерский штаб будет варьировать состав. Так что ротация как раз-таки есть, она правильная. Хорошие российские футболисты получили возможность сыграть против «Анжи», в частности, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
Возможно, ротация — палка о двух концах. Могли ошибиться аналитики «Зенита», ведь дважды левый фланг атаки «Анжи» создавал острые ситуации. В этой зоне у махачкалинцев самая сильная группа игроков: Владимир Полуяхтов, Иван Маркелов и Павел Яковлев. Силами этих ребят и были забиты оба гола. Игравший против них Бранислав Иванович не всегда успевал возвращаться из атаки. Он все-таки футболист уже возрастной, а страховки нет. Возникало свободное пространство, которым хозяева и пользовались. Ротация — это правильно, Манчини тренер опытный, прошел европейские чемпионаты и знаком с феноменом тасования состава. Однако взаимодействие в футболе оттачивается совместной игрой, так что погрешности при ротации будут. Когда в одном матче выходит один, а в следующем — другой, то совсем избежать проблем не получится», – считает Ташуев.
Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:2. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице с 28 очками. Махачкалинская команда идет на 16-м, последнем месте, записав в свой актив девять очков.