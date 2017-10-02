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Ташуев: «Ротация состава «Зенита» – палка о двух концах»

2 октября 2017, 07:44
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Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев считает, что даже ротация пока не позволяет «Зениту» показывать стопроцентный результат. Он отметил, что главный тренер Роберто Манчини мог ошибиться с выбором игроков на последнюю встречу.

«Даже учитывая, что Ригони, Кузяев и Дриусси играли в четверг с первых минут, а в матче с «Анжи» вышли на замену, я не согласен, что обойма «Зенита» ограничена. Еще когда Эмилиано Ригони подписал с петербуржцами контракт, я говорил, что у Манчини будет четкое разделение: в Лиге Европы будет играть больше иностранцев, в РФПЛ — больше россиян. Предполагал, что тренерский штаб будет варьировать состав. Так что ротация как раз-таки есть, она правильная. Хорошие российские футболисты получили возможность сыграть против «Анжи», в частности, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Возможно, ротация — палка о двух концах. Могли ошибиться аналитики «Зенита», ведь дважды левый фланг атаки «Анжи» создавал острые ситуации. В этой зоне у махачкалинцев самая сильная группа игроков: Владимир Полуяхтов, Иван Маркелов и Павел Яковлев. Силами этих ребят и были забиты оба гола. Игравший против них Бранислав Иванович не всегда успевал возвращаться из атаки. Он все-таки футболист уже возрастной, а страховки нет. Возникало свободное пространство, которым хозяева и пользовались. Ротация — это правильно, Манчини тренер опытный, прошел европейские чемпионаты и знаком с феноменом тасования состава. Однако взаимодействие в футболе оттачивается совместной игрой, так что погрешности при ротации будут. Когда в одном матче выходит один, а в следующем — другой, то совсем избежать проблем не получится», – считает Ташуев.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:2. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице с 28 очками. Махачкалинская команда идет на 16-м, последнем месте, записав в свой актив девять очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Ташуев Сергей
Комментарии (1)
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Garrincha58
1506926321
Понятно что Манчини виноват в потере очков и уже не первый раз надо было Анюкова выпускать, а Ивановича в центр ставить Мевля игрок явно на всякий случай типа Нету,но и понятно что из за лимита пришлось весь матч держать бесполезного Дзюбу и Ерохина да и Полоз играет то вроде неплохо а вчера откровенно провалил матч один Кокорин как всегда молодец играет с желанием остальные ни шатко не валко
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