Ташуев: «Ротация состава «Зенита» – палка о двух концах»

Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев считает, что даже ротация пока не позволяет «Зениту» показывать стопроцентный результат. Он отметил, что главный тренер Роберто Манчини мог ошибиться с выбором игроков на последнюю встречу.

«Даже учитывая, что Ригони, Кузяев и Дриусси играли в четверг с первых минут, а в матче с «Анжи» вышли на замену, я не согласен, что обойма «Зенита» ограничена. Еще когда Эмилиано Ригони подписал с петербуржцами контракт, я говорил, что у Манчини будет четкое разделение: в Лиге Европы будет играть больше иностранцев, в РФПЛ — больше россиян. Предполагал, что тренерский штаб будет варьировать состав. Так что ротация как раз-таки есть, она правильная. Хорошие российские футболисты получили возможность сыграть против «Анжи», в частности, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Возможно, ротация — палка о двух концах. Могли ошибиться аналитики «Зенита», ведь дважды левый фланг атаки «Анжи» создавал острые ситуации. В этой зоне у махачкалинцев самая сильная группа игроков: Владимир Полуяхтов, Иван Маркелов и Павел Яковлев. Силами этих ребят и были забиты оба гола. Игравший против них Бранислав Иванович не всегда успевал возвращаться из атаки. Он все-таки футболист уже возрастной, а страховки нет. Возникало свободное пространство, которым хозяева и пользовались. Ротация — это правильно, Манчини тренер опытный, прошел европейские чемпионаты и знаком с феноменом тасования состава. Однако взаимодействие в футболе оттачивается совместной игрой, так что погрешности при ротации будут. Когда в одном матче выходит один, а в следующем — другой, то совсем избежать проблем не получится», – считает Ташуев.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:2. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице с 28 очками. Махачкалинская команда идет на 16-м, последнем месте, записав в свой актив девять очков.