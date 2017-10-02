Гамула удивлен слабой ротацией состава «Зенита»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула рассказал о причинах неудачной игры «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Анжи». Игра прошла в минувшее воскресенье в Каспийске, закончившись со счетом 2:2.

– «Зенит» потерял очки в Дагестане, но мы, наверное, должны делать скидку на то, что трое суток назад была обыграна одна из лучших испанских команд – «Реал Сосьедад». Могло не хватить времени на восстановление…

– Скорее всего и это тоже повлияло на результат. Очень тяжело через три дня после такого матча выходить и играть. К тому же на таком поле, как у «Анжи», невозможно играть качественно и создавать. Обороняться на таком поле гораздо легче, что и доказал «Анжи».

«Анжи» просто молодцом, боевито выглядит уже второй матч кряду. Со «Спартаком» они тоже здорово сыграли, чуть-чуть им не хватило для победы в Москве, и сегодня «Зенит» тоже могли обыграть. Но «Зенит» не сдавался, шел вперед и сумел отыграться дважды. Вообще «Зенит» должен был еще два мяча забить и выиграть, но ничего – как получилось, так получилось.

Конечно, график у команды Манчини тяжелый, но ведь такая классная лавка у «Зенита»! Не понимаю, почему делает маленькую ротацию итальянец. Он меняет по два-три человека, а можно ведь больше. Футболисты у «Зенита» в запасе квалифицированные, они не зря хлеб едят. Но… Все решает главный тренер.

– Уже прошло 12 туров, единственный «ноль» в таблице – в графе поражений у «Зенита». 8 побед, 4 ничьи – это ведь чемпионский график? Хотя «Локомотив» легко разобрался с «Динамо» и уже вплотную приблизился к команде Манчини…

– Многие говорят, что «Зенит» уже чемпион и у него нет соперников. Но я считаю, что еще рано об этом рассуждать. У всех команд бывают спады. Хотя «Зенит» и «Локомотив» в схожей ситуации, им предстоит бороться и в Лиге Европы, и в чемпионате.

Не радует меня «Краснодар». Почему-то очень плохо они сыграли последние матчи, поражение идет за поражением. Непонятно, что там происходит. Но то же самое может произойти и с «Локомотивом», и с «Зенитом», и с другими лидерами.

При этом отмечу, что по подбору игроков «Зенит» сильно выделяется на фоне остальных клубов. Но «Локомотив» не дает расслабляться, сегодняшний матч с «Динамо» это доказал. Не напрягаясь команда Семина обыграла «бело-голубых». Так что интрига сохраняется.

– Не считаете ли вы, что именно «Зенит» и «Локомотив» сейчас выглядели бы в Лиге чемпионов достойнее, чем «Спартак» и ЦСКА?

– Лига чемпионов и Лига Европы – это совершенно разные соревнования, как говорится. Не факт, что тот же «Локомотив» здорово сыграл бы против «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля», то же самое касается и «Зенита». Да, предполагать мы можем то, о чем вы сказали.

Я помню, как недавно все говорили про «Ростов»: «Вот, «Ростов» вышел в Лигу чемпионов, но лучше бы там сыграл «Зенит». А «Ростов» очень неплохо играл в Лиге чемпионов, сражался. Так что мы не можем точно знать. Тот же «Спартак» здорово бился в матче с «Ливерпулем», а ЦСКА… Даже не знаю, что случилось с армейцами в матче с «Юнайтед».

Ну а «Зенит» с «Локомотивом» здорово разобрались со своими соперниками в Лиге Европы. Команда Семина вообще на одной ноге разобралась со «Злином». Конечно, хотелось бы, чтобы «Зенит» и «Локомотив» играли в Лиге чемпионов, раз они лидируют в чемпионате, ну ничего, они сыграют там на следующий год.