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    Роналду отдал 200-й голевой пас в карьере

    «Реал» в матче 7-го тура чемпионата Испании принимает «Эспаньол» (1:0, 65-я минута).

    Полузащитник Иско открыл счет на 30-й минуте. Испанцу ассистировал нападающий Криштиану Роналду.

    Для 32-летнего португальца голевая передача стала 200-й в профессиональной карьере. На клубном уровне он отдал семь голевых пасов за «Спортинг», 54 – за «Манчестер Юнайтед», 112 – за мадридский клуб. В составе сборной Португалии футболист ассистировал партнерам 27 раз.

    За событиями матча на «Сантьяго Бернабеу» можно следить здесь.

    Источник: Twitter

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    01.10.2017 23:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +198

      SmilingDevil 2 октября 2017, 04:36

      зачёт

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 октября 2017, 00:16

      еще с одним рекордом !

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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 1 октября 2017, 23:39

      А хули сами игроки не могут отдавать голевой пас,придётся самому делать как надо делать голевой пас.

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 1 октября 2017, 23:37

      Роналду на том пике своих достижений, когда каждое движение на поле, уже наполнено новым статистическим свершением, будь то гол, или пас, хек-трик, или количество минут и т.д. и т.п.!!!...

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 23:28

      ВОТ ЭТО КОМАНДНЫЙ ИГРОК!Да ещё голов сколько...

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > СуперПАВ9 1 октября 2017, 23:57

      ну вообще таких голов мало у него,он прекрасный нападающий
      который доказал всем и все

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