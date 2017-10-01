Роналду отдал 200-й голевой пас в карьере

«Реал» в матче 7-го тура чемпионата Испании принимает «Эспаньол» (1:0, 65-я минута).

Полузащитник Иско открыл счет на 30-й минуте. Испанцу ассистировал нападающий Криштиану Роналду.

Для 32-летнего португальца голевая передача стала 200-й в профессиональной карьере. На клубном уровне он отдал семь голевых пасов за «Спортинг», 54 – за «Манчестер Юнайтед», 112 – за мадридский клуб. В составе сборной Португалии футболист ассистировал партнерам 27 раз.

За событиями матча на «Сантьяго Бернабеу» можно следить здесь.