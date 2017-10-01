Манчини: «Матч с «Анжи» был очень сложным и жестким»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог ничьей с «Анжи» в матче 12-го тура РФПЛ. Петербургский клуб сравнял счет на 85-й минуте.

«Это был очень сложный и жесткий матч. Мы совершили несколько ошибок – возможно, из-за усталости. Последний раз мы играли три дня назад.

Недооценка соперника? Я бы так не сказал», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. За последнюю неделю сине-бело-голубые провели три матча. Календарь команды доступен в ее профиле.