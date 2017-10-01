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    Манчини: «Матч с «Анжи» был очень сложным и жестким»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог ничьей с «Анжи» в матче 12-го тура РФПЛ. Петербургский клуб сравнял счет на 85-й минуте.

    «Это был очень сложный и жесткий матч. Мы совершили несколько ошибок – возможно, из-за усталости. Последний раз мы играли три дня назад.

    Недооценка соперника? Я бы так не сказал», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. За последнюю неделю сине-бело-голубые провели три матча. Календарь команды доступен в ее профиле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2017 21:11
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 2 октября 2017, 15:00

      Походу Анжи за две недели прибавил. А после перерыва на сборную вобще выигрывать начнёт.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 октября 2017, 07:01

      И когда только Артемка будет забивать свою половину мячей?)

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 2 октября 2017, 07:00

      Это просто футбол. Хорошая результативная ничья!

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 1 октября 2017, 23:08

      В равной игре в конце матча повезло с рикошетом. Всё честно. Спартак с тем же счётом сразился с этим могучим соперником.

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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 1 октября 2017, 23:01

      Ясно, что недооценили, чемоданные настроения и все такое.

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 1 октября 2017, 22:31

      Спартак ЕЛЕ ноги УНЁС и вот вам Зенит!
      Тоже мог проиграть, но не повезло Анжи!
      Четыре очка потеряли Анжи, а могли и приобрести, будь в концовках ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
      В этом туре плохо сыграл только УРАЛ!
      Так безвольно Урал ещё не играл!
      Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что мы наблюдали ДОГОВОРНЯК!
      11 туров Урал РВАЛ и МЕТАЛ, а в игре со Спартаком решил сыграть в поддавки.
      Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч выдали в Урале!
      А как ОТЛИЧНО сыграли и за честь клуба постояли другие - СКА-Хабаровск, Арсенал, Тосно, Амкар, Уфа, Анжи, да и Динамо неплохо сыграло, хотя и ПРОИГРАЛО крупно!
      А вот УРАЛ со Спартаком, на фоне этих команд, сыграл БЕЗВОЛЬНО и в поддавки.
      Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч сыграл Урал и ОЧЕНЬ похож на ОГОВОРНЯК!
      Самая УЖАСНАЯ и безвольная игра Урала в этом сезоне!
      А Анжи уже ВТОРУЮ игру подряд играет на ОТЛИЧНО!
      Вадиму Скрипченко удалось КЛАССНО подготовить команду Анжи к важным матчам с сильными клубами и те еле НОГИ унесли от поражения!
      Если так дальше пойдёт, то Анжи поднимется по турнирной таблице и многих сможет сместить и отправить их ВНИЗ, а самим КРАСОВАТЬСЯ наверху.
      Желаем Анжи так и дальше играть и ПОБЕДЫ придут! Могут ведь и надо СТАРАТЬСЯ!

      2
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      ...
      Рейтинг: +17981

      paracetamol > Popularov 1 октября 2017, 23:01

      Урал не играл, а продавал.

      1
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever > Popularov 2 октября 2017, 01:30

      блябзышь

      -1
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever > Popularov 2 октября 2017, 01:31

      ну минусануть не могу, но вопрос - играли Анжи и зенит - причем тут Спартак??????????????????

      -1
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever > Popularov 2 октября 2017, 01:32

      свербит, да???

      -1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Popularov 2 октября 2017, 11:00

      Болеешь?

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Popularov 2 октября 2017, 16:15

      Что-то я не припомню кого Урал рвал?
      Ну может только Тосно.
      Ставит автобус на ничейку, что с лидерами, что с аутсайдерами всё одно.
      Тоже мне "рывуна" нашёл. )))

      0
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      Рейтинг: +27

      private51 1 октября 2017, 22:24

      Как всегда не доценили...Дзюба нулевой точно!!! скорости нет, паса нет, постоянно падает... играли как бы вдесятером...сопернику откровенно фартило и настрой а судья пропускал много мелких фолов...Лунёв впервые в этом сезоне не выручил...Анжи если так будет играть то уйдёт с последнего места...

      3
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      Рейтинг: +4934

      polt 1 октября 2017, 21:38

      Пижоны и шапкозакидатели, получили пиздюл...й, еще хорошо ничьей отделались. А кто-то там уже чемпионство пророчит. Зенит тоже уже возомнил себя чемпионом? Засери.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 октября 2017, 21:29

      Конечно сложный и жестокий матч,ведь как ни как играла лидирующая команда с аутсайдером.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 октября 2017, 21:27

      Один только вопрос: чем Дзюба заслужил 90 минут игры? Что он полезного сделал на поле? Кроме нарушений да бессмысленных падений на поле даже и вспомнить нечего! Считайте в десятером играли! Вот и результат!

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      Рейтинг: +7867

      BarStep > Serjoga 1 октября 2017, 21:30

      Серега не ссы..., все будет норм... Смотри за своими дзюбами, там вам есть, что обсудить...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BarStep 1 октября 2017, 21:31

      У нас тоже есть такие профи в Ростове, НО НЕТ ВЫБОРА! Ну а вы верьте и надейтесь, раз верите в него!

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      Рейтинг: +7867

      BarStep > Serjoga 1 октября 2017, 21:43

      Он еще на чемпе в 18-м будет "зажигать"...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BarStep 2 октября 2017, 19:20

      Вот этого я и боюсь! Он уже во Франции "назажигался"! Пусть лучше только в Зените "жгет", раз вы в него верите! А я не верю, что от него будет толк в сборной!

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