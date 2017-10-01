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Манчини: «Матч с «Анжи» был очень сложным и жестким»

1 октября 2017, 21:11
24

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог ничьей с «Анжи» в матче 12-го тура РФПЛ. Петербургский клуб сравнял счет на 85-й минуте.

«Это был очень сложный и жесткий матч. Мы совершили несколько ошибок – возможно, из-за усталости. Последний раз мы играли три дня назад.

Недооценка соперника? Я бы так не сказал», — сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. За последнюю неделю сине-бело-голубые провели три матча. Календарь команды доступен в ее профиле.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (24)
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Skrudg
1506881725
У вас скамейка самая длинная , грех жаловаться.недооценка соперника вот главный ваш враг.
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сергей николаевич
1506881930
очередное нытьё
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Serjoga
1506882458
Один только вопрос: чем Дзюба заслужил 90 минут игры? Что он полезного сделал на поле? Кроме нарушений да бессмысленных падений на поле даже и вспомнить нечего! Считайте в десятером играли! Вот и результат!
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Диктор
1506882594
Конечно сложный и жестокий матч,ведь как ни как играла лидирующая команда с аутсайдером.
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polt
1506883098
Пижоны и шапкозакидатели, получили пиздюл...й, еще хорошо ничьей отделались. А кто-то там уже чемпионство пророчит. Зенит тоже уже возомнил себя чемпионом? Засери.
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private51
1506885873
Как всегда не доценили...Дзюба нулевой точно!!! скорости нет, паса нет, постоянно падает... играли как бы вдесятером...сопернику откровенно фартило и настрой а судья пропускал много мелких фолов...Лунёв впервые в этом сезоне не выручил...Анжи если так будет играть то уйдёт с последнего места...
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Popularov
1506886282
Спартак ЕЛЕ ноги УНЁС и вот вам Зенит! Тоже мог проиграть, но не повезло Анжи! Четыре очка потеряли Анжи, а могли и приобрести, будь в концовках ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ! В этом туре плохо сыграл только УРАЛ! Так безвольно Урал ещё не играл! Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что мы наблюдали ДОГОВОРНЯК! 11 туров Урал РВАЛ и МЕТАЛ, а в игре со Спартаком решил сыграть в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч выдали в Урале! А как ОТЛИЧНО сыграли и за честь клуба постояли другие - СКА-Хабаровск, Арсенал, Тосно, Амкар, Уфа, Анжи, да и Динамо неплохо сыграло, хотя и ПРОИГРАЛО крупно! А вот УРАЛ со Спартаком, на фоне этих команд, сыграл БЕЗВОЛЬНО и в поддавки. Очень ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ матч сыграл Урал и ОЧЕНЬ похож на ОГОВОРНЯК! Самая УЖАСНАЯ и безвольная игра Урала в этом сезоне! А Анжи уже ВТОРУЮ игру подряд играет на ОТЛИЧНО! Вадиму Скрипченко удалось КЛАССНО подготовить команду Анжи к важным матчам с сильными клубами и те еле НОГИ унесли от поражения! Если так дальше пойдёт, то Анжи поднимется по турнирной таблице и многих сможет сместить и отправить их ВНИЗ, а самим КРАСОВАТЬСЯ наверху. Желаем Анжи так и дальше играть и ПОБЕДЫ придут! Могут ведь и надо СТАРАТЬСЯ!
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paracetamol
1506888074
Ясно, что недооценили, чемоданные настроения и все такое.
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77SAM
1506916800
Это просто футбол. Хорошая результативная ничья!
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Silver 76
1506945611
Походу Анжи за две недели прибавил. А после перерыва на сборную вобще выигрывать начнёт.
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