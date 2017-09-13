Российские клубы потратили летом 129 миллионов на новичков

В ФИФА выпустили пресс-релиз по затратам клубов в летнее трансферное окно. В данном списке Россия занимает шестое место. Отечественные команды летом на усиление своих составов потратили 129 миллионов долларов. Лидером среди клубов РФПЛ является «Зенит», на который приходится более половины данной суммы.

Первое место по затратам удерживает Англия – 1,4 миллиарда долларов. На втором месте идет Испания – 639,5 млн, на третьем Франция (604,1 млн). Выше России также расположились Германия и Италия.