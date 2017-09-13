Российские клубы потратили летом 129 миллионов на новичков

отвечаю всем трем умникам тут за ваши опусы МЫ НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА и никогда ей не станем,потому что виноваты в этом не футболисты не функционеры а мы с вами потому что мы не ходим на футбол а все привыкли смотреть на халяву ищем бесплатные сайты или трансляции, а за футбол надо платить иначе где они возьмут деньги на свое существование почему в АПЛ даже аутсайдеры богаче наших Зенитов или Спартаков да потому что там люди любят футбол и ходят на свои любимые команды и платят деньги на которые команды существуют а у нас на Амкар или Томь ходят три четыре тыс зрителей и спрашивается где брать бабло чтобы купить игроков на 100 тыс евро как это делают Брайтоны или другие команды вот и весь разговор и вывод
В ФИФА выпустили пресс-релиз по затратам клубов в летнее трансферное окно. В данном списке Россия занимает шестое место. Отечественные команды летом на усиление своих составов потратили 129 миллионов долларов. Лидером среди клубов РФПЛ является «Зенит», на который приходится более половины данной суммы.
Первое место по затратам удерживает Англия – 1,4 миллиарда долларов. На втором месте идет Испания – 639,5 млн, на третьем Франция (604,1 млн). Выше России также расположились Германия и Италия.