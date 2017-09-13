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    Российские клубы потратили летом 129 миллионов на новичков

    В ФИФА выпустили пресс-релиз по затратам клубов в летнее трансферное окно. В данном списке Россия занимает шестое место. Отечественные команды летом на усиление своих составов потратили 129 миллионов долларов. Лидером среди клубов РФПЛ является «Зенит», на который приходится более половины данной суммы.

    Первое место по затратам удерживает Англия – 1,4 миллиарда долларов. На втором месте идет Испания – 639,5 млн, на третьем Франция (604,1 млн). Выше России также расположились Германия и Италия.

    Источник: ФИФА

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    13.09.2017 14:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2017, 19:04

      отвечаю всем трем умникам тут за ваши опусы МЫ НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА и никогда ей не станем,потому что виноваты в этом не футболисты не функционеры а мы с вами потому что мы не ходим на футбол а все привыкли смотреть на халяву ищем бесплатные сайты или трансляции, а за футбол надо платить иначе где они возьмут деньги на свое существование почему в АПЛ даже аутсайдеры богаче наших Зенитов или Спартаков да потому что там люди любят футбол и ходят на свои любимые команды и платят деньги на которые команды существуют а у нас на Амкар или Томь ходят три четыре тыс зрителей и спрашивается где брать бабло чтобы купить игроков на 100 тыс евро как это делают Брайтоны или другие команды вот и весь разговор и вывод

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Garrincha58 13 сентября 2017, 19:12

      Посиди-ка на ветре, под дождем, да снегом, да на морозе 2 часа. Да и пока на стадик попадешь, полчаса обыскивать будут. Вот в Питере сделали нормальный стадиум, по 40-50 тыщ собирают.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь > Garrincha58 13 сентября 2017, 20:42

      Ну-ну, может и не футбольная (где только такие звания выдают?), а что-то кроме нескольких стран с нашими клубами редко справляются (факты - не эмоция).

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      Рейтинг: +422

      TRELL > Garrincha58 14 сентября 2017, 05:38

      Все хаяли наш стадион,а он лучший в России,игроки есть хорошие,новая ветвь развития и т.п. Вопрос только в том,почему другие клубы,которые так же не бедные,не могут даже в трансферные окна купить качественных игроков? Об остальном даже молчу... Лучше в ЛЧ позориться.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 13 сентября 2017, 16:10

      И в таблице коэффициентов мы на шестом. Всё сходится, наш чемпионат шестой в Европе! Давайте не кривить душой, это неплохо, очень неплохо!!

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 13 сентября 2017, 15:26

      На одну ногу Неймара хватило бы!!!

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      Рейтинг: +549

      Жентус 13 сентября 2017, 15:15

      Россия стабильно тратиь мало на трансферы. У нас откровенно слабая инфраструктура в стране, ужасный климат и плохие футболисты. На фоне тех легионеров, что едут к нам в страну, нашим футболистам некуда расти и незачем. Да и кто будет расти, если у нас в Зените Паредес звезда мирового уровня? А Халк пришел, так ему как богу молились. Такие футболисты в нашей лиге должны играть в Томи, да Амкаре, вот тогда и только тогда у нас будет лига на уровнее Англии и Испании. Посмотрите сайт трансфермаркет, наши клубы в сумме не имеют футблистов всего состава лаже на 100 миллионов. У нас свыше лишь Зенит, да Спартак, а потом гляньте на Англию! У них всего 3 клуба стоят меньше 100 миллионов! Три клуба, понимаете что Брайтон, который третий снизу стоит столько же, сколько третий сверху клуб РФПЛ? Я больше скажу, если бы этот клуб играл у нас, он бы был в лидерах и боролся бы за чемпионство.
      Мы действительно покупаем дорого дешевых футболистов. У нас действительно плохой климат, чтобы люди ходили на стадионы. И при этом всем, у нас действительно слабые академии, инфраструктура в целом и следовательно сами клубы. Денег в нашей стране(именно футбольной у клубов) нет. Половина клубов сидят на гос бюджете, да в какой стране такое вообще практикуется? Футбол это бизнес, а клуб маленькая частная компания. Только когда у нас в футболе начнется рыночная экономика, когда начнут строить стадионы с реалиями нашего климата, только когда легионеры будут не просто сильнее наших воспитанников,а буду на голову сильнее их в прогнозном периоде(да, именно сильнее возможного варианты, когда эти 17 летние парни, отыграв 9 лет в клубе, достигнут 26 лет. Будут ли такие легионеры сильнее потенциально, чем эти воспитанники в свои 26?!). Вот только тогда у нас будет нормальный футбол в стране. И не бойтесь покупок Зенита за 100 миллионов, такие покупки должны совершать даже самые слабые наши клубы. Но сейчас, как тои же Амкар, спонсируемый из гос бюджета, способен купить кого то даже за 10 миллионов? Лигу надо не расширять, а сужать до 10 команд максимум, а то и меньше. Должны остаться только клубы, которые спонсируются частными компаниями, даже если это частные гос корпорации(а деньги это, не как многие пишут "народные". Но корпорации сполна отдают государству их долю. Деньги же, которые они тратят на маркетинг и имидж, получены гос корпорациями со своей чистой прибыли! После уплатов всех налогов и т.д. Поэтому Газпром спонсирует не только Зенит и на свои, а не государственные деньги).Поэтому каждый клуб это бизнес, а эти бизнесмены, которые будут владельцами данных клубов обязаны искать спонсоров(инвесторов), а также управленческий квалифицированный персонал. Только тогда наши клубы будут что то выигрывать. А сейчас уважаемые, здравствуйте, вас приветствуют СКА, Амкар, Тосно и т.д.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > Жентус 13 сентября 2017, 15:28

      Не дочитал но согласен))

      3
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan > Жентус 13 сентября 2017, 16:04

      Все правильно написал, но есть одно но! Как же этого самого инвестора заинтересовать чтоб он стал спонсором какого нибудь клуба например АМКАРА? Как этого добиться??? Вот ключевой вопрос! А ответ очень простой-сделать чемпионат где победа добывается на футбольном поле, победа должна быть честной. А вот этой самой честной борьбы как раз и нет! Возникает вопрос, почему нет этой самой борьбы??? Ответ находится в твоём комментарии- спорт это бизнес, а значит деньги,причём большие!!! И эта кормушка к сожалению занята т.е. захвачена владельцами больших кабинетов. Вот поэтому и не появляется частный спонсор, он знает что там делать нечего,а если этот самый частный инвестор решит потягаться со своими оппонентами деньгами,то в ход пойдёт административный ресурс,ибо они все вхожи в самые высокие кабинеты страны!!! Это мое мнение)))

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      Рейтинг: +422

      TRELL > Жентус 13 сентября 2017, 18:13

      Многое верно...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Жентус 13 сентября 2017, 19:14

      а потом гляньте на Англию! У них всего 3 клуба стоят меньше 100 миллионов!
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      Но это не мешает нашим регулярно англов драть!

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