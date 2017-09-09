Чемпионшип. «Мидлсбро» разгромил «Болтон», «Сандерленд» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты

Состоялись очередные матчи шестого тура английского Чемпионшипа. Неудачник прошлого сезона АПЛ «Мидлсбро» сумел разгромить соперника, а «Сандерленд» не справился с гостями из Шеффилда.

В еще одном матче «Астон Вилла» и «Брентфорд» не смогли поразить ворота друг друга.

Чемпионшип. 6-й тур

Астон Вилла – Брентфорд – 0:0

Болтон – Мидлсбро – 0:3 (0:1)

Вулверхэмптон – Миллуол – 1:0 (1:0)

Куинз Парк Рейнджерс – Ипсвич – 2:1 (1:0)

Лидс – Бертон – 5:0 (3:0)

Норвич – Бирмингем – 1:0 (1:0)

Престон – Барнсли – 1:1 (1:1)

Рединг – Бристоль Сити – 0:1 (0:0)

Сандерленд – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (0:1)

Фулхэм – Кардифф – 1:1 (0:0)

Шеффилд Уэнсдей – Ноттингем Форест – 3:1 (1:1)

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