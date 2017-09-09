Орлов: «Братья Миранчуки – очень перспективный дуэт для сборной»

Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от товарищеского матча сборной России против московского «Динамо» (3:0).

Также Орлов прокомментировал трансферную кампанию «Спартака» этим летом.

– Как вам вообще экспериментальный состав национальной команды?

– Отмечу связку братьев Миранчуков: очень перспективный дуэт для первой сборной. Выделю еще Рауша – видно, что очень приличный футболист. Левого защитника такого уровня в России сейчас нет!

– Так, может быть, «Спартаку» и нужно было его взять на место Комбарова, которого вы не раз критиковали?

– Я больше критикую не Комбарова, а тренеров. Зачем они парня ставят защитником? Ну зачем?! Это не его позиция. Комбаров, как и Жирков, – хавбек. Их не учили отбирать мяч, а это же целое искусство. И сколько раз мы на этом обжигались. А так-то ребята они толковые. Но не на том месте располагаются на поле. Вот и все.

– «Спартак» выложил 12 миллионов евро за молодого бразильца Педро Рошу. Не многовато?

– Сегодня, к сожалению, деньги в футболе – шальные. Трансфер Неймара в 222 миллионов яркое тому подтверждение. Игроков уже расценивают как произведения искусства из Эрмитажа, Лувра и так далее. Сначала китайцы подогрели рынок, теперь арабы пошли в атаку.