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    Орлов: «Братья Миранчуки – очень перспективный дуэт для сборной»

    Телекомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился наблюдениями от товарищеского матча сборной России против московского «Динамо» (3:0).

    Также Орлов прокомментировал трансферную кампанию «Спартака» этим летом.

    – Как вам вообще экспериментальный состав национальной команды?

    – Отмечу связку братьев Миранчуков: очень перспективный дуэт для первой сборной. Выделю еще Рауша – видно, что очень приличный футболист. Левого защитника такого уровня в России сейчас нет!

    – Так, может быть, «Спартаку» и нужно было его взять на место Комбарова, которого вы не раз критиковали?

    – Я больше критикую не Комбарова, а тренеров. Зачем они парня ставят защитником? Ну зачем?! Это не его позиция. Комбаров, как и Жирков, – хавбек. Их не учили отбирать мяч, а это же целое искусство. И сколько раз мы на этом обжигались. А так-то ребята они толковые. Но не на том месте располагаются на поле. Вот и все.

    – «Спартак» выложил 12 миллионов евро за молодого бразильца Педро Рошу. Не многовато?

    – Сегодня, к сожалению, деньги в футболе – шальные. Трансфер Неймара в 222 миллионов яркое тому подтверждение. Игроков уже расценивают как произведения искусства из Эрмитажа, Лувра и так далее. Сначала китайцы подогрели рынок, теперь арабы пошли в атаку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 06:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 сентября 2017, 11:30

      Как зае.ал этот мудень петроградский!!!!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 сентября 2017, 08:19

      Орлов и Червеченко- вот перспективный дует футбольных здаболов без мозгов. Люди из бадминтона комментирующие футбол, такую ересь несут.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > RedWhiteFans2 9 сентября 2017, 16:25

      Если ты такой спец - скажи где и в чем он не прав

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 9 сентября 2017, 06:56

      1. Очень большой минус братьев Миранчуков в том, что они не умеют и не хотят обороняться, хотя если они это исправят, то могут стать очень сильной связкой в сборной и Локомотиве.
      2. Рауш тоже не левый защитник, а как Жирков и Комбаров, переученный полузащитник. Но в защите он смотрится немного лучше чем Камбаров.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 сентября 2017, 06:23

      Похоже Зенит положит на них лапу.

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