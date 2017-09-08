Форма сборной Беларуси вошла в пятерку лучших, Украина – среди худших

Определена пятерка лучших вариантов игровой формы. В нее вошла сборная Беларуси. Кроме того, здесь присутствуют команды Дании, Мексики, Коста-Рики и Мали.

«Иногда на международной арене хочется увидеть на майках сочетание смелости с невозмутимым обаянием. Домашний комплект сборной Беларуси предоставляет такой шанс. И если на первый взгляд, кому-то это немного напомнит оберточную бумагу от рождественского подарка, то это только на первый взгляд. Красный узор на груди просто отображает левую часть флага Беларуси», – говорится в комментарии Squawka.

Издание также определило пятерку худших вариантов. Здесь отметились сборные Украины, Словакии, Ирландии, Косово и Алжира.