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    Форма сборной Беларуси вошла в пятерку лучших, Украина – среди худших

    Определена пятерка лучших вариантов игровой формы. В нее вошла сборная Беларуси. Кроме того, здесь присутствуют команды Дании, Мексики, Коста-Рики и Мали.

    «Иногда на международной арене хочется увидеть на майках сочетание смелости с невозмутимым обаянием. Домашний комплект сборной Беларуси предоставляет такой шанс. И если на первый взгляд, кому-то это немного напомнит оберточную бумагу от рождественского подарка, то это только на первый взгляд. Красный узор на груди просто отображает левую часть флага Беларуси», – говорится в комментарии Squawka.

    Издание также определило пятерку худших вариантов. Здесь отметились сборные Украины, Словакии, Ирландии, Косово и Алжира.

    Источник: Pressball

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    08.09.2017 10:43
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 8 сентября 2017, 16:46

      ждем коменты хохлов, что в этом виноваты русские

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 сентября 2017, 14:18

      форма, как форма

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 8 сентября 2017, 13:20

      Бульбаши, так держать!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 8 сентября 2017, 13:13

      Вобще у хахлов фома у меня туалетная бумага такая

      5
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 8 сентября 2017, 13:13

      Верхнее фото похоже на свитер)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 сентября 2017, 12:18

      Форма сборной Беларуси признана самой красивой в мире по результатам опроса болельщиков сборной Беларуси...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > momwig_ 8 сентября 2017, 12:48

      батька одобрил

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 8 сентября 2017, 12:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Датчане лучшие!
      Мы вернёмся! Датский динамит скоро снова бабахнет, и не только формой. Готовьтесь!))

      -5
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > Danish Dynamite 8 сентября 2017, 12:49

      вы готовите теракт ?

      5
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov > сапёр75 8 сентября 2017, 13:12

      Ахахах зачет)))

      0
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      Рейтинг: +22

      tub-uen > сапёр75 8 сентября 2017, 13:42

      ну если бабахнет,то может пердак.

      -1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 8 сентября 2017, 11:59

      "Левая часть флага"??? сранные англо-саксы! это национальный белорусский орнамент!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 8 сентября 2017, 11:50

      Насчет ,,лучших,, - вопрос спорный,но ,как говорится,
      о вкусах не спорят.
      Как по мне ,то всегда нравилась форма бразильцев: cочетание желтого,синего,белого и зеленого идеально.(по флагу)

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      Рейтинг: +11239

      alp 8 сентября 2017, 11:47

      почему хохлы не в вышиванках? )))) Ну и у Белорусиков странная форма, честно говоря - такой классный узор запороть... как половик на грудь пришили...

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