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    Симонян: «Футбол наказывает игроков «Спартака» за их равнодушное отношение»

    Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о неудачной игре красно-белых на старте сезона.

    Напомним, что московская команда после восьми туров чемпионата России занимает девятое место в турнирной таблице.

    «Главное, чтобы у «Спартака» была игра, которая давала бы результат, но на сегодняшний день, к сожалению, нет ни того, ни другого. Не знаю, почему у команды ничего не получается. Возможно, это из-за сознания игроков, что они выиграли чемпионат, Суперкубок и теперь надо сбросить обороты. Если это проглядывается в головах футболистов, футбол сразу же наказывает, что он сейчас и делает.

    Команда имеет немного очков и занимает сами знаете, какое место. Футбол не прощает несерьезное и равнодушное отношение к себе», – сказал Симонян.

    Источник: ТАСС

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    01.09.2017 18:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 сентября 2017, 12:11

      Не только футбол,но и любая творческая работа не прощает равнодушного отношения к себе! И еще немаловажно-соперники усилились,в некоторых из них смена тренера тоже повлияло на мотивацию и отношение к футболу,поэтому для достижения результата тоже надо прибавлять!

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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 1 сентября 2017, 22:46

      Перепраздновали и до сих пор находятся в эфории , играли бы чемпионат по старой системе уверен на 100% не было бы этого у Спартака. А так полностью согласен со словами Никиты Палыча

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 1 сентября 2017, 22:41

      на эмоциях второй сезон не вытянешь. а игры у спартака поставленной нет и не было, да прессинг был, хорошая физ форма, удача, фарт и желание. мне кажется при аленичеве больше смысла в игре было. посмотрим как каррера выйдет из ситуации. верим в спартак !

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 сентября 2017, 20:45

      Полностью согласен.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 сентября 2017, 20:38

      Да, наплевать большинству наших футболистов на чемпионство, а про легионеров я вообще молчу, бабло рулит! Пока не начнут платить за результаты, а не за выход на поле или что нибудь похожее на типа за каждый удар по мячу, а то и за простое сидение в запасе и т.п., ничего не изменится!

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