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В «Зените» сообщили об уходе Нету в «Фенербахче»

31 августа 2017, 16:05
8

Защитник «Зенита» Луиш Нету продолжит карьеру в Турции. Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, игрок сборной Португалии перейдет в «Фенербахче» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Клуб из Стамбула будет иметь право выкупа 29-летнего футболиста.

«Вместе с петербуржцами Нету выиграл чемпионат России, Кубок страны и два Суперкубка России. Сине-бело-голубые желают Луишу Нету новых спортивных успехов!» – говорится в заявлении «Зенита».

Онлайн закрытия трансферного окна

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Фенербахче Нету Луиш
Комментарии (8)
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DZ01
1504185645
Наконец то сплавили)
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Sasha1086
1504185802
Он резвый, подвижный, не боится идти в стыки но его статистические ляпы уже стали закономерностью. Удачи Нету в другом клубе!!! Не наш уровень!
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Бидон Помоевъ.
1504186433
Был один достойный в Зините и вот Нету.
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kvm5
1504186806
жаль хороший защитник
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raritet
1504187146
Буду внукам рассказывать как умел Нету выбивать мяч из ворот соперника(Амкара).Не знаю , поймут ли они меня или подумают что дедушка в горячке.
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neveldomha
1504188146
Нету больше Нету
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Den Bull
1504192333
Давно уже пора.
Ответить
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