В «Зените» сообщили об уходе Нету в «Фенербахче»

Защитник «Зенита» Луиш Нету продолжит карьеру в Турции. Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, игрок сборной Португалии перейдет в «Фенербахче» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Клуб из Стамбула будет иметь право выкупа 29-летнего футболиста.

«Вместе с петербуржцами Нету выиграл чемпионат России, Кубок страны и два Суперкубка России. Сине-бело-голубые желают Луишу Нету новых спортивных успехов!» – говорится в заявлении «Зенита».

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