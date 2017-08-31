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  • Булатов: «Кучук в «Ростове» доводит систему Бердыева до совершенства»

Булатов: «Кучук в «Ростове» доводит систему Бердыева до совершенства»

31 августа 2017, 10:18
7

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов считает, что качественная селекция позволила «Ростову» сохранить шансы на чемпионскую гонку. По его словам, новый главный тренер команды Леонид Кучук доводит до совершенства ту систему, который была построена в прошлом сезоне Курбаном Бердыевым.

– Как ростовчанам удалось не потерять в качестве, лишившись больше половины игроков и главного тренера?

– У «Ростова» остался костяк в лице Тимофея Калачева и Александра Гацкана. Они цементировали команду в раздевалке и на поле. Остались Павел Могилевец и Миха Мевля. Заслуга клуба в хорошей селекции. Сверрир Ингасон – качественное усиление. Артур Юсупов – квалифицированный футболист. Сергей Песьяков – хороший вратарь для РФПЛ. Кто еще?

– Сергей Паршивлюк, Александр Зуев, Мусса Думбия…

– Все игроки Премьер-лиги. И нужно отдать должное Леониду Кучуку, который созданную систему не разрушил, а доводит до совершенства. Матч с «Зенитом» можно назвать образцовым в плане оборонительных действий. Плюс игроки «Ростова» находится в хорошей форме.

– «Краснодар» идет выше, но уже остался без Лиги Европы. Какой результат надо показать Игорю Шалимову, чтобы избежать отставки?

– Команда должна побороться за «тройку». «Краснодару» не хватает того, что есть у «Ростова» и ЦСКА.

– Характера?

– Да. Футболистов, которые цементируют и настраивают ребят еще в раздевалке, как это делают Калачев и Гацкан. Такого стержня у «Краснодара» нет. Было много матчей, когда нужно проявлять характер и на нем «выгрызать» игры, но этого не происходит. Как правило, в таких ключевых матчах «Краснодар» дает осечки.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Булатов Виктор Кучук Леонид
Комментарии (7)
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acer2003
1504164171
Ростов смотрится не хуже прошлогоднего ! Удачи команде !!!
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vgarakh
1504165690
Да, организация обороны отличная, последняя игра подтвердила это , ни одного удара в створ ворот Зенит не нанес и выглядел беспомощно. Какорину , да и другим так хотелось пальцы пососать, но не получилось.
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семёнычев
1504166033
давай Ростов!!! покажи всем, что ЛИЧНОСТЬ имеет значение в истории и что К.Маркс был не прав! Калачёв-машина,экскаватор!!! и плохо тому, у кого нет бульдозера,способного нейтрализовать его..
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Р-н-Д
1504172601
Кучук в Ростове,больше чем Кучук!
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vgarakh
1504184580
У Кучука своя система, не нужно выдумывать и приплетать сюда Бердыева при всем к нему уважении
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