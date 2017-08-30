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ЦСКА – конкурент «Спартака» в борьбе за Эвертона Фелипе

30 августа 2017, 20:24
7

«Бомбардир» писал об интересе «Спартака» к полузащитнику «Спорт Ресифи» Эвертону Фелипе. Сообщалось, что 20-летний бразилец мог пополнить состав красно-белых в начале текущей недели.

Согласно Calciomercato, в борьбу за форварда включился ЦСКА. При этом армейцы готовы заплатить за футболиста до двух раз меньше запрашиваемых 3,5 миллионов евро.

Фелипе пополнил состав взрослой команды «Спорт Ресифи» в январе 2016 года. В текущем сезоне он забил один гол и отдал две результативные передачи в 17-ти встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,25 миллиона евро.

Источник: Calciomercato
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Спорт Ресифи Спартак ЦСКА
Комментарии (7)
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oyabun
1504114424
".. до двух раз меньше запрашиваемых 3,5 миллионов евро.". Тут нет ошибки? В Россию продают только если раза в 3 больше стоимости по Transfermarkt. А так ЦСКА на что рассчитывает?
Ответить
Сильвербой
1504115254
Да ладно, мы неудержимы в это ТО, какие у нас могут быть конкуренты!!!???
Ответить
Freyk
1504119347
ЦСКА – конкурент «Спартака» в борьбе за восьмое место
Ответить
polozovs
1504135693
Трансферы ради трансферов
Ответить
FERZZ
1504149963
Надеемся в ЦСКА
Ответить
Moveton
1504169864
чувствую опять цска ни кого не купит(
Ответить
xXx7090
1504174736
Так он полузащитник или Форвард?))
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