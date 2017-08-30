ЦСКА – конкурент «Спартака» в борьбе за Эвертона Фелипе

«Бомбардир» писал об интересе «Спартака» к полузащитнику «Спорт Ресифи» Эвертону Фелипе. Сообщалось, что 20-летний бразилец мог пополнить состав красно-белых в начале текущей недели.

Согласно Calciomercato, в борьбу за форварда включился ЦСКА. При этом армейцы готовы заплатить за футболиста до двух раз меньше запрашиваемых 3,5 миллионов евро.

Фелипе пополнил состав взрослой команды «Спорт Ресифи» в январе 2016 года. В текущем сезоне он забил один гол и отдал две результативные передачи в 17-ти встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,25 миллиона евро.