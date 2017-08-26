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  • Агент: «Месяц назад клуб Эвертона Фелипе отклонил предложение «Спартака» на 3,5 миллиона. Теперь клуб передумал»

Агент: «Месяц назад клуб Эвертона Фелипе отклонил предложение «Спартака» на 3,5 миллиона. Теперь клуб передумал»

26 августа 2017, 00:29
20

Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник бразильского «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе на следующей неделе может пополнить состав «Спартака». Сумма трансфера может составить 3,5 миллиона долларов.

Агент 20-летнего бразильца Диого Соуза прокомментировал ситуацию.

«Первоначальное предложение «Спартака» по Фелипе, сделанное около месяца назад, составляло 3,5 миллиона долларов. Бразильский клуб отклонил его. Теперь «Спорт Ресифи» передумал, потому что это хорошее предложение», – сказал представитель игрока.

После 7-ми туров чемпионата России действующий чемпион «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Спорт Ресифи
Комментарии (20)
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mialkov
1503697915
"Теперь «Спорт Ресифи» передумал, потому что это хорошее предложение», – сказал бразилец." - такое заявление немного пугает...
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kagorich
1503700242
Как на восточном базаре...
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VSt
1503715455
Кот в мешке. Будем надеяться, что ложится удачно и парень вырастете в мастера. Но, срочно нужен защитник.
Ответить
СШГЭС
1503716151
А мы селекционеров ругаем, а они делают хорошие предложения.
Ответить
Сибирь за Спартак
1503716849
Не проще ли пошустрить на внутреннем рынке в низкобюджетных командах прикупить новых Джикию и Селихова. Они есть и для сборной польза будет.
Ответить
Svoysvoemubrat
1503717244
Может второй Марио Фернандес или даже Марсело?
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1503717983
Уже боюсь верить трансферным новостям о Спартаке.
Ответить
Приус
1503718400
Опять полузащитник, а где защитники, кто *бубновых* сбивать будет?
Ответить
серега кашин
1503724089
думали кто-то больше предложит
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OfaZavr
1503727760
Хоть бы состоялся трансфер и хоть бы не оказался котом в мешке.
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