Агент: «Месяц назад клуб Эвертона Фелипе отклонил предложение «Спартака» на 3,5 миллиона. Теперь клуб передумал»

Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник бразильского «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе на следующей неделе может пополнить состав «Спартака». Сумма трансфера может составить 3,5 миллиона долларов.

Агент 20-летнего бразильца Диого Соуза прокомментировал ситуацию.

«Первоначальное предложение «Спартака» по Фелипе, сделанное около месяца назад, составляло 3,5 миллиона долларов. Бразильский клуб отклонил его. Теперь «Спорт Ресифи» передумал, потому что это хорошее предложение», – сказал представитель игрока.

После 7-ми туров чемпионата России действующий чемпион «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице.