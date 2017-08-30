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Трансфер Караваева в «Локомотив» сорвался из-за отказа Семина

30 августа 2017, 19:44
22

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев был близок к переходу в «Локомотив». По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, московский клуб согласовал условия трансфера 22-летнего футболиста.

Согласно источнику, сделка не состоялась из-за отказа главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

Караваев является воспитанником ЦСКА. В августе 2016 года перешел в «Спарту» за 1 миллион евро. В дебютном сезоне за пражский клуб защитник провел 37 матчей, забив пять голов и отдав 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона.

Ранее Караваев сказал, что может вернуться Россию.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Спарта Локомотив Караваев Вячеслав
Комментарии (22)
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Альфред фаред
1504111752
Есть же Ротенберг!
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user3618
1504112188
Семин любит молодых игроков, если не захотел его видеть, значит были серьёзные причины.
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insider_retro
1504112202
Что-то почуял Юрий Палыч.... Старика на мякине не проведёшь.... Обломал, наверное, жадным ханурикам ручонки.... Хотя игрок был бы, наверное, в тему....
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Asbjorn
1504112416
Очень зря,если спартак не подсуетится,то будут дураками
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Антибиотик
1504112806
Ага, Геркус готовил сделку месяц, чтобы Семин сказал, что он передумал и не хочет его брать. Бред полнейший и очередной от Арустамяна.
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dok66
1504113258
Очередная ОББ (баба сказала) . или "источник" ... Палыч надеюсь прокомментирует этот вброс .
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Chesn0k
1504114160
арустамян продолжает феерить: сам вбрасывает, сам опровергает
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Антибиотик
1504114398
Чешский сайт пишет, что сделка состоялась и Караваев отправляется в Локомотив. Арустамян, как обычно, трепло))
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nemolod
1504115021
1 сентября все точно станет известным,кто в какой клуб перешел!
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Diesel133
1504172331
хрень какая-то вести переговоры с клубом, с агентом сколько на это уходит времени и сил а потом оказывается, что он не нужен главному тренеру что-то тут не так.
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