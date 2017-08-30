Трансфер Караваева в «Локомотив» сорвался из-за отказа Семина

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев был близок к переходу в «Локомотив». По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, московский клуб согласовал условия трансфера 22-летнего футболиста.

Согласно источнику, сделка не состоялась из-за отказа главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

Караваев является воспитанником ЦСКА. В августе 2016 года перешел в «Спарту» за 1 миллион евро. В дебютном сезоне за пражский клуб защитник провел 37 матчей, забив пять голов и отдав 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона.

Ранее Караваев сказал, что может вернуться Россию.