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Караваев подтвердил, что может вернуться в Россию

30 августа 2017, 16:47
1

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев подтвердил слухи о его возможном возвращении в чемпионат России.

Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин за 2,5 миллиона евро может перейти в «Локомотив».

В РФПЛ футболист выступал за ЦСКА, воспитанником которого является.

– Много слухов вокруг вашего будущего. Что будет дальше?

– Пока не готов ничего сообщить. Есть еще два дня. Но есть вероятность, что сменю клуб. Агент общается. Могу и в «Спарте» остаться.

– В Премьер-лигу можете вернуться?

– Такой вариант возможен. Я никогда не говорил, что не вернусь в российский чемпионат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чехия. Синот Лига Спарта Караваев Вячеслав
Комментарии (1)
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shinnik
1504111453
Большой караваевский насрлшот.
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