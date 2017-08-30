Караваев подтвердил, что может вернуться в Россию

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев подтвердил слухи о его возможном возвращении в чемпионат России.
Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин за 2,5 миллиона евро может перейти в «Локомотив».
В РФПЛ футболист выступал за ЦСКА, воспитанником которого является.
– Много слухов вокруг вашего будущего. Что будет дальше?
– Пока не готов ничего сообщить. Есть еще два дня. Но есть вероятность, что сменю клуб. Агент общается. Могу и в «Спарте» остаться.
– В Премьер-лигу можете вернуться?
– Такой вариант возможен. Я никогда не говорил, что не вернусь в российский чемпионат.
Источник: «Спорт-Экспресс»