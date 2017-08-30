Источник: «Суонси» арендовал Саншеша у «Баварии»

Вчера «Бомбардир» писал о возможном переходе полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша в «Суонси» на правах аренды. По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо, стороны договорились о сделке. Ожидается, что «лебеди» в ближайшее время объявят о переходе.

20-летний португалец выступает за мюнхенский клуб с июля 2016 года. «Бенфика» заработала на трансфере 35 миллионов евро. В дебютном сезоне за клуб Саншеш принял участие в 25-ти матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона Европы-2016 в 22 миллиона евро.

В июле сообщалось об интересе к Саншешу со стороны «Милана».

После 3-х туров чемпионата Англии «Суонси» занимает 13-е место в турнирной таблице.