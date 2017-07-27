«Бавария» отпустит Саншеша в «Милан» только на условиях аренды

Директор немецкой «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что его клуб отпустит полузащитника Ренату Саншеша в другую команды только на условиях аренды. Напомним, что на данный момент заполучить португальца хочет итальянский «Милан».

«У нас есть мнение, что в будущем этот футболист сможет приносить немало пользы «Баварии». Ему сейчас нужна лишь игровая практика, в поиске которой он может покинуть нас, но с возможностью вернуться. Поэтому если он и перейдет куда-то, то только на правах аренды», – сказал функционер.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Бавария» не намерена удерживать Саншеша в своих рядах.