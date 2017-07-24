В «Баварии» заявили, что не намерены удерживать Саншеша

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что хавбек Ренату Саншеш может покинуть команду, если хочет, намекая на интерес «Милана» к 19-летнему игроку.

Сегодня главный тренер «россонери» Винченцо Монтелла подтвердил, что укрепление полузащиты нынешним является для него приоритетом, и судя по информации различных СМИ, португалец является одним из вариантов.

«Если игрок считает, что ему лучше уйти в другую команду, в аренду или на постоянной основе, мы позаботимся об этом», – сказал Хенесс.

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге также заявил, что мюнхенцы предпочли бы отдать хавбека в аренду или продать его за 48 миллионов евро.