«Локомотив» просит у «Сивасспора» за Ндинга 200 тысяч

Как и писал ранее «Бомбардир», полузащитник московского «Локомотива» Дельвин Ндинга близок к переходу в турецкий «Сивасспор». Проблема заключается в том, что потенциальный новый клуб хочет получить игрока бесплатно, тогда как россияне требуют за африканца 200 тысяч евро.

Железнодорожники приобрели хавбека в 2016 году за 2,5 миллиона евро у «Монако». Нынешняя трансферная стоимость Ндинга оценивается в 2 миллиона.

Добавим, что за «Сивасспор» выступает российский защитник Виталий Дьяков.