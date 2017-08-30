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«Локомотив» просит у «Сивасспора» за Ндинга 200 тысяч

30 августа 2017, 01:24
9

Как и писал ранее «Бомбардир», полузащитник московского «Локомотива» Дельвин Ндинга близок к переходу в турецкий «Сивасспор». Проблема заключается в том, что потенциальный новый клуб хочет получить игрока бесплатно, тогда как россияне требуют за африканца 200 тысяч евро.

Железнодорожники приобрели хавбека в 2016 году за 2,5 миллиона евро у «Монако». Нынешняя трансферная стоимость Ндинга оценивается в 2 миллиона.

Добавим, что за «Сивасспор» выступает российский защитник Виталий Дьяков.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Сивасспор Ндинга Дельвин
Комментарии (9)
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bumer_moscow
1504059031
кошмар
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dok66
1504064751
Купили "кота в мешке" ! Кто - то ведь посоветовал ... Вот бы с него эти 2,5 млн. и снять в казну Локо !
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Сибирь за Спартак
1504070253
Русский бизнес, ничего нового.
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Lev Aleks
1504071097
на сколько я помню у Локо редко бывают промашки в селекционном плане, но этот трансфер конечно был не удачным)
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СШГЭС
1504071898
Берите помидорами или финиками.
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Приус
1504073301
Лягушатники втюхали неликвид Смородской, теперь пытаются сбагрить чемодан без ручки.
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XaXatyn
1504075969
По немного ЛОКО приходит в себя после СМО.
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Fan Loko mik
1504082490
После смородины-уродины ещё долго придется разгребать дерьмо нынешнему руководству. Но Ндинга вроде бы неплохой игрок, дал бы ему шанс Семин!
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