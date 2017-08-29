Сербская полиция готова помочь российской в обеспечении безопасности на ЧМ-2018

Министр внутренних дел Сербии Небойса Стефанович выразил готовность помочь российскому МВД во время грядущего чемпионата мира-2018. 29 августа серб встретился со своим коллегой Владимиром Колокольцевым.

«Мне кажется, обеим странам должно быть интересно такое сотрудничество во время чемпионата. Мы готовы отправиться своих полицейских на помощь россиянам. Думаю, вместе мы будем лучше контролировать ситуацию», – приводит слова Стефановича Sputniknews.

Колокольцев же заявил, что его ведомство готово принять помощь со стороны Сербии.