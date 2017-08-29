ЦСКА был готов приобрести Сапату, но получил отказ от «Наполи»

«Наполи» ответил отказом на предложение ЦСКА о приобретении нападающего Дувана Сапаты. По информации Sampdoria News, армейцы проявляли интерес к 26-летнему игроку, однако клубам так и не удалось договориться.

Ранее сообщалось, что на колумбийца претендует «Локомотив».

Предыдущие два сезона Сапата провел на права аренды в «Удинезе». В минувшей кампании на его счету 11 голов и пять результативных передач в 39-ти матчах. Контракт футболиста с неаполитанцами рассчитан до июля 2020 года.