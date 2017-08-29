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Гаджиев: «Я уже лет 20 считаю, что нам нужны видеоповторы»

29 августа 2017, 17:32
8

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев уверен в необходимости введения системы видеопомощи судьей в РФПЛ. Как заявил специалист, он считает так уже достаточно давно.

– После матча ЦСКА – «Ахмат» вы укрепились в мысли, что нам необходимы видеоповторы?

– Мысли укреплять мне нечем. А то, что видеоповторы нам нужны, я считаю уже лет 20. Зачем придумывать какие-то оправдания? Все равно мы к этому придем! Клубы тратят сумасшедшие деньги, а из-за неверного решения судьи все это почему-то перечеркивается.

Напомним, что в поединке армейцев с грозненцами единственный и победный гол был забит после того, как мяч предварительно покинул пределы поля. Судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым не разобралась в данном эпизоде и засчитала мяч нападающего «Ахмата» Заура Садаева.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (8)
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perm 242
1504023041
всё равно видеоповторы узаконят .... зачем терять время ...
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Popularov
1504023913
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! Благодаря Будогосскому, безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Как только назначили Будогосского уровень судейских СКАНДАЛОВ вырос в РАЗЫ!!! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского! Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)! Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!! Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!! А почему??? Догадаться не сложно! Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! - Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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paracetamol
1504026294
Будогосский так не думает. А как ему откаты от судей получать и наверх передавать?
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Serjoga
1504029613
Честному и порядочному тренеру видео судьи помехой не будут! Видео судьи-это конец "кормушки" судейских бригад и Будагосского!
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DeutschlandUberAlles
1504030121
С финала ЧМ 1966 года нужны повторы!
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Сибирь за Спартак
1504069375
Повторы будут по-любому, а срок внедрения равен уровню коррупции.
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СШГЭС
1504072385
С таким-же упорством когда-то обсуждали необходимость замен.
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