Гаджиев: «Я уже лет 20 считаю, что нам нужны видеоповторы»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев уверен в необходимости введения системы видеопомощи судьей в РФПЛ. Как заявил специалист, он считает так уже достаточно давно.

– После матча ЦСКА – «Ахмат» вы укрепились в мысли, что нам необходимы видеоповторы?

– Мысли укреплять мне нечем. А то, что видеоповторы нам нужны, я считаю уже лет 20. Зачем придумывать какие-то оправдания? Все равно мы к этому придем! Клубы тратят сумасшедшие деньги, а из-за неверного решения судьи все это почему-то перечеркивается.

Напомним, что в поединке армейцев с грозненцами единственный и победный гол был забит после того, как мяч предварительно покинул пределы поля. Судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым не разобралась в данном эпизоде и засчитала мяч нападающего «Ахмата» Заура Садаева.