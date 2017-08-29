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  • Семин считает, что «Локомотиву» в 1/16 Кубка России достался самый сильный соперник из ФНЛ

Семин считает, что «Локомотиву» в 1/16 Кубка России достался самый сильный соперник из ФНЛ

29 августа 2017, 14:11
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Кубка России. В соперники железнодорожникам достались «Крылья Советов», возглавляющие турнирную таблицу ФНЛ после 10-ти туров.

«Нам попался самый сильный соперник – лидер ФНЛ. «Крылья Советов» сейчас очень хорошо играют. С другой стороны – в Самаре всегда хорошая футбольная атмосфера, качественное натуральное поле, поэтому все будет нормально. За Кубок России все команды всегда сражаются с особым желанием. Мы ожидаем сложную игру с «Крыльями», но еще есть время для подготовки. Что касается задач на турнир, то мы двигаемся от матча к матчу. Самая важная игра – предстоящая с «Ахматом» в чемпионате России. Дальше мы уже будем думать и исходить из своих возможностей, посмотрим, в каком состоянии игроки, есть ли травмированные и нужна ли ротация. Сейчас сложно предугадать наперед, ведь впереди много игр», – сказал Семин.

Напомни, поединки 1/16 финала Кубка России состоятся 20-21 сентября.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Локомотив Крылья Советов Семин Юрий
Комментарии (9)
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h3LL1k
1504005866
мне показалось или он заднею включил))) только КРЫЛЬЯ только ПОБЕДА!!!
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kupryaev
1504032850
У локомотива никогда вроде проблем с КС не было, надеюсь в этот раз так не будет
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Fan Loko mik
1504083467
Крылышки серьезный соперник. Но ЛОКО нужна только победа! Трудности нас делают СИЛЬНЕЕ!!!!! ЛОКО ВПЕРЁД!!!!!
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Sviro
1504277003
Для Крыльев реальная проверка. Удачи Крыльям.
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paracetamol
1505139983
Все Шпалыча обижают. Бедненького...
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Дядя Серёжа
1505447580
Как то интересно, чтоб Крылья взлетели.
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