Чухлов: «В матче с «Ростовом» народ на трибунах сам себя развлекал – настолько было скучно»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов назвал игру команды в последних матчах скучной. По его словам, во встрече с «Ростовом» в восьмом туре «Зенит» не создал ни одного голевого момента.

После восьми туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 20 очками на своем счету. «Локомотив», идущий на второй строчке, отстает на один балл.

— Как вообще организована игра «Зенита»? Когда вы играли, было такое амплуа, как плеймейкер. Желудков, например. Да и Манчини их застал.

— В чемпионате России таких игроков не видно. У «Зенита» на эту роль вроде назначен Паредес. Сейчас он сдал. Как и Кузяев. Сколько хвалебных слов было сказано в его адрес в начале сезона! А Дриусси? Вышел, забил два «Рубину» и... потерялся. Может, сыгранности ребятам не хватает. Может, Краневиттеру надо чаще давать играть, тогда Паредес поднимался бы выше...

— Паредес производит впечатление игрока, способного вести игру? По-моему, от него больше длинных передач.

— Это и надо в современном футболе — как можно быстрее доставлять мяч в атаку. Другое дело, что у «Зенита» все завязано на Паредесе. Наверное, Манчини установку дает — мяч ему отдавать. Но Паредес в последних играх не блещет. Нет, соответственно, и атакующих действий.

— Выход на поле Нобоа в матче с «Ростовом» ничего «Зениту» не дал?

— Нобоа очень хотел себя проявить. И загнал себя в такие условия, что не справился. Что удивительного, если у человека нет игровой практики? Пока не вернутся к системе, которая была, когда по три-четыре человека могли играть, за дубль, «молодежку», ничего не выйдет. У всех должна быть игровая практика. Нельзя сидеть на скамейке, а потом выходить и играть. Тренировка — это тренировка, игра — это игра. Совершенно разные вещи. 50 тысяч болельщиков смотрят на тебя на стадионе. Мне показалось, что во время игры с «Ростовом» народ на трибунах сам себя развлекал — настолько было скучно.

— Люди больше ходят на стадион посмотреть, чем на игру «Зенита»?

— Да, ходят развлечься, пофотографироваться, разукрасить лицо. Когда зритель такой футбол смотрит, он не знает — то ли поддерживать, то ли освистывать... Ни одного момента в матче с «Ростовом»! Ни у тех, ни у других ворот. Думаю, Юрий Морозов или Валерий Лобановский пару человек отчислили бы после такой игры. Зенитовцы же знали, что «Спартак» сыграл вничью в Хабаровске. ЦСКА проиграл дома. «Локомотив» выиграл. Но, может, они «Локомотив» за соперника не считают? Играете дома, побеждайте «Ростов», отрывайтесь от конкурентов!