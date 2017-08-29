Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чухлов: «В матче с «Ростовом» народ на трибунах сам себя развлекал – настолько было скучно»

Чухлов: «В матче с «Ростовом» народ на трибунах сам себя развлекал – настолько было скучно»

29 августа 2017, 08:43
4

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов назвал игру команды в последних матчах скучной. По его словам, во встрече с «Ростовом» в восьмом туре «Зенит» не создал ни одного голевого момента.

После восьми туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 20 очками на своем счету. «Локомотив», идущий на второй строчке, отстает на один балл.

— Как вообще организована игра «Зенита»? Когда вы играли, было такое амплуа, как плеймейкер. Желудков, например. Да и Манчини их застал.

— В чемпионате России таких игроков не видно. У «Зенита» на эту роль вроде назначен Паредес. Сейчас он сдал. Как и Кузяев. Сколько хвалебных слов было сказано в его адрес в начале сезона! А Дриусси? Вышел, забил два «Рубину» и... потерялся. Может, сыгранности ребятам не хватает. Может, Краневиттеру надо чаще давать играть, тогда Паредес поднимался бы выше...

— Паредес производит впечатление игрока, способного вести игру? По-моему, от него больше длинных передач.

— Это и надо в современном футболе — как можно быстрее доставлять мяч в атаку. Другое дело, что у «Зенита» все завязано на Паредесе. Наверное, Манчини установку дает — мяч ему отдавать. Но Паредес в последних играх не блещет. Нет, соответственно, и атакующих действий.

— Выход на поле Нобоа в матче с «Ростовом» ничего «Зениту» не дал?

— Нобоа очень хотел себя проявить. И загнал себя в такие условия, что не справился. Что удивительного, если у человека нет игровой практики? Пока не вернутся к системе, которая была, когда по три-четыре человека могли играть, за дубль, «молодежку», ничего не выйдет. У всех должна быть игровая практика. Нельзя сидеть на скамейке, а потом выходить и играть. Тренировка — это тренировка, игра — это игра. Совершенно разные вещи. 50 тысяч болельщиков смотрят на тебя на стадионе. Мне показалось, что во время игры с «Ростовом» народ на трибунах сам себя развлекал — настолько было скучно.

— Люди больше ходят на стадион посмотреть, чем на игру «Зенита»?

— Да, ходят развлечься, пофотографироваться, разукрасить лицо. Когда зритель такой футбол смотрит, он не знает — то ли поддерживать, то ли освистывать... Ни одного момента в матче с «Ростовом»! Ни у тех, ни у других ворот. Думаю, Юрий Морозов или Валерий Лобановский пару человек отчислили бы после такой игры. Зенитовцы же знали, что «Спартак» сыграл вничью в Хабаровске. ЦСКА проиграл дома. «Локомотив» выиграл. Но, может, они «Локомотив» за соперника не считают? Играете дома, побеждайте «Ростов», отрывайтесь от конкурентов!

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1503991625
Вот уж не надо, не знаю как там было на трибунах, лично я смотрела с большим интересом...
Ответить
paracetamol
1504004442
Ростов вообще смотреть противно. Они из своей штрафной вылезти не могут, особенно как Каучук пришел. Как на них люди ходят? Правильно говорят - ни себе, ни людям!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
11
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
3
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
14
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
10
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
13
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
39
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
7
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
8
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+