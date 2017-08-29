Рамос попросил уважения к Пике

Защитник сборной Испании Серхио Рамос решил поддержать партнера по обороне Жерара Пике. На предстоящем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии он попросил не свистеть в его сторону.

«Нам всегда нужно уважать игроков, всем нам. Без разницы, играют они за «Реал» или «Барселону».

Не нужно проводить какие-то акции против Пике. Мы хотим показать хорошую игру. Прошу болельщиков поддержать нас, а не освистывать отдельных игроков», – заявил Рамос.

Сборная Испании сыграет с Италией на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 2 сентября, в 21:45 по московскому времени.