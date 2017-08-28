В интернет просочилось фото Йоветича в футболке «Монако» с 10-м номером

В интернете появились фото нападающего «Интера» Стевана Йоветича в футболке «Монако». Сообщается, что черногорец перешел в стан монегасков за 11 миллионов евро, а снимок был сделан после прохождения медосмотра в понедельник, 28 августа.

Примечательно, что на спине форварда красуется цифра 10, что, по всей видимости, подтверждает уход из клуба Килиана Мбаппе, которому на данный момент принадлежит «десятка». Ранее СМИ опубликовали информацию, что 18-летний игрок близок к переходу в «ПСЖ».

Вторую часть минувшего сезона Йоветич провел на правах аренды в «Севилье», отметившись шестью голами в 21-м матче. Этим летом испанский клуб вел переговоры с «нерадзурри» о выкупе 27-летнего футболиста, однако согласия так достичь и не удалось.