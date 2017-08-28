Глава комитета РФС по этике назвал недопустимыми слова Гончаренко о судействе

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что высказывание главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко о судействе после поражения от «Ахмата» (0:1) во встрече восьмого тура РФПЛ является недопустимым.

Напомним, белорусский специалист заявил, что сейчас все судейские ошибки направлены против армейцев и о его команду вытирают ноги.

«Лично я считаю недопустимыми такие слова. Нужно держать себя в рамках, особенно по вопросам судейства. Зачастую получается так, что первоначальные эмоции оказываются несостоятельными. Все субъекты российского футбола должны действовать по этическим нормам», – сказал Андреев.

После восьми туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков.