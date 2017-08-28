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  • Глава комитета РФС по этике назвал недопустимыми слова Гончаренко о судействе

Глава комитета РФС по этике назвал недопустимыми слова Гончаренко о судействе

28 августа 2017, 15:18
21

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что высказывание главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко о судействе после поражения от «Ахмата» (0:1) во встрече восьмого тура РФПЛ является недопустимым.

Напомним, белорусский специалист заявил, что сейчас все судейские ошибки направлены против армейцев и о его команду вытирают ноги.

«Лично я считаю недопустимыми такие слова. Нужно держать себя в рамках, особенно по вопросам судейства. Зачастую получается так, что первоначальные эмоции оказываются несостоятельными. Все субъекты российского футбола должны действовать по этическим нормам», – сказал Андреев.

После восьми туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Гончаренко Виктор
Комментарии (21)
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порт
1503924320
А делать ошибки, которые влияют на результат, допустимо? Будем последовательными.
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ВЛАДИВОСТОК
1503924691
Не допустимо само существование в нынешнем виде РФС , с огромным аппаратом чинуш которым нужны только деньги а не сам футбол .
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APchelov
1503925798
Слова Гончаренко ничего не изменят. А вот такие судейские косяки меняют многое. Так что насчёт рамок не по адресу
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BRO_football
1503925834
Просто Гончаренко называет вещи своими именами. Если судья - урод, то он так и говорит
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каа
1503926184
В данной ситуации, если и есть что недопустимо, то это такое качество судейства... и, тем более, такой комментарий от человека, который в числе многих обеспечивает это качество...((( Товарищ Андреев...представьте себе ситуацию...Вы идете на работу.. вам в лицо плевок... и Вы не можете даже возмутиться...ибо это не ЭТИЧНО...(((фу
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SPARTAK 85
1503927530
Вроде не оскорбил никого, так что же не допустимого в его словах. Просто ошибки судейства уже ярко выраженные стали. Дальше что будет?
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EcioAuditore
1503928701
А что он сказал такого? Матом кого то покрыл? Нет. А то что назвал вещи своими именами извините. Сегодня такое с ЦСКА произошло, в следующий раз с другими командами может произойти. Приглашайте зарубежных судей раз свои не вывозят!
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dok66
1503929130
Что ж ты г-н Андреев зацепился за слова Гончаренко ? А где же профессиональная судейская этика ? Почему молчишь об этом ? Или отводишь как громоотвод ...
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nik55
1503929825
вас самих нужно разогнать
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OfaZavr
1503935994
Достал уже этот судейский беспредел. Накосячили дак признайте, а то лишь бы себя защитить как Николаев недавно.
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