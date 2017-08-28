Гамула: «Дзюбе надо пережить сложную ситуацию в «Зените»

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула считает, что нападающий Артем Дзюба еще пригодится «Зениту». По его словам, футболисту лишь нужно перетерпеть и привыкнуть к изменения в команде, которые сложились с приходом нового тренерского штаба.

Напомним, Дзюба в текущем сезоне не попадает в основную обойму «Зенита». В восьми первых турах чемпионата России он сыграл лишь в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. Ранее появилась информация о его возможном переходе в «Локомотив» и «Краснодар».

– На матч с «Ростовом» не попал даже в заявку Артем Дзюба. Вы хорошо знаете этого футболиста, что происходит? Вот Манчини по горячим следам после игры сказал нам, что Дзюба «приболел». Неужели уйдет Артем?

– Сложно сказать. На сборах я видел, как он играл. Вполне. Но пришли другие футболисты. Наверное, Манчини делает ставку на них. Тут многое от тренера зависит. Я уверен, что Артем очень хочет играть. Уверен, что он и на тренировках работает. Просто поменялась концепция игры у «Зенита», я так понимаю. Раньше играли передачами верхом с флангов на Дзюбу, сейчас стараются играть больше низом. И не зря – Кокорин очень хорошо открывается, прекрасно выглядит Саша. И Дриусси такой же. Они с Кокориным уже начали понимать друг друга. Так что Манчини предпочитает эту связку. Но я считаю, что Манчини не будет разбрасываться таким нападающим, как Дзюба. Форвард – очень ценное звено в команде, их всегда мало. По ходу сезона наверняка где-то придется «Зенит» менять тактику, в Лиге Европы нужна будет ротация состава. Согласится ли Артем быть частью ротации в «Зените» – это уже другой вопрос. Я думаю, что Дзюба – очень сильный форвард, который принесет еще очень много пользы. Он и на чемпионате мира проявит себя. Просто сейчас у него в «Зените» сложилась такая ситуация, которую надо пережить.

– Зато радует, в какой ситуации оказался Кокорин. Уже девять мячей забил во всех турнирах в новом сезоне, ждем десятый…

– Я всегда говорил, что Кокорин очень техничный и талантливый футболист. Просто, наверное, все время что-то не складывалось. Он же начинал именно центральным нападающим, очень сильно смотрелся когда-то в московском «Динамо». Потом тренеры начали использовать его на разных позициях на фланге. Где-то потерялся, где-то снизил к себе требования, где-то пресса его немножко подзадавила. Особенно после чемпионата мира в Бразилии. Все это мешало ему расслабиться и прийти в себя. И тут приходит тренер Манчини, который наверняка поставил ему какие-то условия, в рамки взял его. И вы видите, что человек поменялся буквально на глазах. Кокорин сейчас пашет, даже когда играет через два дня на третий. Отрабатывает на поле и выглядит очень здорово. Саше, наверное, обидно стало, что он не попал на Кубок Конфедераций. Посидел, подумал-подумал Саша и понял, что можно еще и с чемпионатом мира пролететь. Осознал, что тогда вообще поезд уйдет, и в первую очередь взялся за голову. Да и тренерская рука Манчини в этом всем видна, я даже в этом не сомневаюсь.