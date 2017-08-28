Гранквист: «Краснодар» идет в чемпионате неплохо, но очков могли взять больше»

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист отметил, что у его команды многое получилось во встрече с «Динамо». Этому поспособствовало то, что бело-голубые не стали запираться в своей штрафной площади.

«Я очень обрадовался, когда с первых минут стало ясно, что «Динамо» не будет закрываться. Они начали играть в своей манере с акцентом на атаку, это означало, что у нас будет простор для собственных атак.

В такой футбол мы сегодня играли, и многое у нас получалось. Мы создали немало голевых моментов, наверное, могли забить и больше, но все равно я рад, что мы смогли сегодня одержать победу.

За прошедшие восемь туров у нас были взлеты и падения, игры удачные и не очень. Мы, безусловно, не должны были терять очки в матчах с «Уралом» и «Амкаром», с другой стороны, сумели победить в гостях такие сильные команды, как «Рубин» и «Ахмат».

В целом, считаю, мы идем в чемпионате неплохо, хотя очков могли бы иметь и побольше. А выступлением в Лиге Европы мы очень расстроены», – сказал Гранквист.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Динамо» закончился со счетом 2:0. «Быки» после этой встречи располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице с 15-ю очками на своем счету. Бело-голубые идут на 11-й позиции с восемью очками.